Полиция задержала мужчину, который пытал детей и снимал с ними порно

Задержали отца, который пытал своих детей. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

5 сентября в Виннице работники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержали 32-летнего винничанина, который подозревается в истязании своих детей и распространении порнографии.

Подозреваемый – 32-летний житель Винницы, у которого на воспитании находятся двое усыновленных детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Это дети его бывшей жены, которую в 2017-м судом лишили родительских прав, передает пресс-центр МВД.

Дети неухожены, проживают в антисанитарных условиях, спят на полу на матрасе.

Следователи установили, что в воспитании мужчина применяет к малолетним детям физическое насилие.

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Также задержанного обвиняют в распространении порнографии.

"Мужчина в группах в мобильных приложениях распространяет фото- и видеоматериалы, содержащие детскую порнографию. Во время проведения санкционированного обыска в квартире подозреваемого следователи изъяли электронные носители информации. В ходе досудебного расследования будет установлено происхождение материалов, содержащих детскую порнографию, и детей, изображенных на них", - говорит начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос.

Полицейские начали уголовные производства по ч. 4 ст. 301 УКУ-Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов и ч.2 ст. 127 УКУ - пытки.

Кіберполиция задержала 53-летнего иностранца, который снимал детскую порнографию и склонял детей к действиям сексуального характера.