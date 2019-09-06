Полиция задержала мужчину, который пытал детей и снимал с ними порно

5 сентября в Виннице работники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержали 32-летнего винничанина, который подозревается в истязании своих детей и распространении порнографии.
Подозреваемый – 32-летний житель Винницы, у которого на воспитании находятся двое усыновленных детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Это дети его бывшей жены, которую в 2017-м судом лишили родительских прав, передает пресс-центр МВД.
Дети неухожены, проживают в антисанитарных условиях, спят на полу на матрасе.
Следователи установили, что в воспитании мужчина применяет к малолетним детям физическое насилие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали киевлянина, который снимал детское порно
Также задержанного обвиняют в распространении порнографии.
"Мужчина в группах в мобильных приложениях распространяет фото- и видеоматериалы, содержащие детскую порнографию. Во время проведения санкционированного обыска в квартире подозреваемого следователи изъяли электронные носители информации. В ходе досудебного расследования будет установлено происхождение материалов, содержащих детскую порнографию, и детей, изображенных на них", - говорит начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос.
Полицейские начали уголовные производства по ч. 4 ст. 301 УКУ-Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов и ч.2 ст. 127 УКУ - пытки.
Кіберполиция задержала 53-летнего иностранца, который снимал детскую порнографию и склонял детей к действиям сексуального характера.
Комментарии