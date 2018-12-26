Поднимают цену на проезд в метро

В Харькове поднимут цену на проезд в метро. Фото: day.kyiv.ua

Цена проезда в городском метро Харькова будет повышена.

Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес. Добавил, что метрополитен уже подал соответствующую заявку, сообщает Kharkiv Today.

"Метрополитен подал такую ​​заявку, так как электроэнергия подорожала, минимальная зарплата выросла. К тому же, на забывайте, что мы обновляем подвижной состав в метро", - пояснил он.

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Назвать новую стоимость проезда и сроки ее внедрения Кернес отказался.

В Харькове перегородили улицу шлагбаумом и берут деньги за проезд. Деньги требуют за проезд по улице Рождественской через Центральный рынок.