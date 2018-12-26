Поднимают цену на проезд в метро

Цена проезда в городском метро Харькова будет повышена.
Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес. Добавил, что метрополитен уже подал соответствующую заявку, сообщает Kharkiv Today.
"Метрополитен подал такую заявку, так как электроэнергия подорожала, минимальная зарплата выросла. К тому же, на забывайте, что мы обновляем подвижной состав в метро", - пояснил он.
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Назвать новую стоимость проезда и сроки ее внедрения Кернес отказался.
В Харькове перегородили улицу шлагбаумом и берут деньги за проезд. Деньги требуют за проезд по улице Рождественской через Центральный рынок.
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