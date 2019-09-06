Под Черниговом горела БМП

Под Черниговом загорелась БМП. Фото с открытых источников.

На автодороге в Черниговской области загорелась боевая машина пехоты одной из воинских частей Министерства обороны Украины.

"На автодороге" Чернигов - Славутич "Черниговского района в 19:37 5 сентября произошел пожар БМП-1КШ, принадлежащий в/ч 1815 МО Украины. Огнем поврежден моторный отсек и оборудование связи", - сообщили в департаменте гражданской защиты и обороны работы Черниговской ОГА, передает УНН.

Убытки и причина пожара устанавливаются.

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О пострадавших не сообщается.

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