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пятница, 06 сентября 2019 10:06

Под Черниговом горела БМП

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Под Черниговом горела БМП
Под Черниговом загорелась БМП. Фото с открытых источников.

На автодороге в Черниговской области загорелась боевая машина пехоты одной из воинских частей Министерства обороны Украины.

"На автодороге" Чернигов - Славутич "Черниговского района в 19:37 5 сентября произошел пожар БМП-1КШ, принадлежащий в/ч 1815 МО Украины. Огнем поврежден моторный отсек и оборудование связи", - сообщили в департаменте гражданской защиты и обороны работы Черниговской ОГА, передает УНН.

Убытки и причина пожара устанавливаются.

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О пострадавших не сообщается.

Водитель cервису по поиску автомобильных попутчиков blablacar изнасиловал свою пассажирку. Инцидент произошел еще 30 августа по дороге из Одессы в Черкассы.

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Дата
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