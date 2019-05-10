Победительнице "Голосу країни" дали звание

Награды от президента получили и другие львовяне. Фото: i2.wp.com

Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами Украины.

Звание "Заслуженной артистки Украины" присвоил львовской певице Оксане Мухе, сообщили на официальном сайте главы государства.

Такое же звание получили и другие львовяни:

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- Роман Антонюк - концертмейстер Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко;

- Татьяна Вахновская - ведущая солистка оперы Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой;

- Сергей Качура - артист балета Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой;

- Любомир Кончаковский - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей";

- Петр Кукуруза - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей";

- Ростислав Кушина - артист творческого союза "Ассоциация деятелей эстрадного искусства Украины";

- Петр Петрик - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей;

- Семен Пигура - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей";

- Олег Садецкий - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей";

- Вадим Сухой - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей";

- Роман Федорив - солист Львовского мужского вокального октета "Орфей".

Художественный руководитель Львовского академического молодежного театра имени Леся Курбаса Владимир Кучинский получил звание "Народный артист Украины", а художник, доцент ЛНАМ Игорь Гавришкевич - звание "Народный художник Украины".

Кроме того, орден "За заслуги" I степени от президента получили Маркиян Мальский, декан факультета ЛНУ имени Ивана Франко, и Мирослав Хомяк, гендиректор "Львовской волны".

Также почетные награды от президента получили и другие львовяни, которые работают в области медицины, образования, промышленности и др. С полным перечнем награжденных можно ознакомиться в указе.

За победу на проекте "Голос страны" боролись 4 участника. Оксана Муха из команды Dan Balan, Андрей Хайат из команды Тины Кароль, Карина Арсентьева из команды Потапа и Виктория Олейник из команды MONATIK. В результате благодаря поддержке зрителей победительницей 9 сезона проекта "Голос страны" стала Оксана Муха.