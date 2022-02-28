Перешел на сторону страны-агрессора: мэр Купянска получил подозрение в госизмене

Мацегоре сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене. Фото: "Эспрессо"Фото: "Еспрессо"

Городской голова Купянска на Харьковщине Геннадий Мацегора, который сдал город российским оккупантам, получил подозрение в государственной измене.

Харьковская областная прокуратура оперативно и по закону отреагировала на действия Мацегоры, сообщила 28 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене. 27 февраля мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой. Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины", - говорится в сообщении.

Каждого, кто сдаст оккупантам хоть клочок украинской земли, ждет справедливое наказание, добавила Венедиктова.

В Харьковской области городской голова Купянска Геннадий Мацегора 26 февраля сдал город российскому агрессору. На странице Купянского городского совета в Facebook сообщили, что "мэр провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию".