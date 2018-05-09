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среда, 09 мая 2018 13:17

Пенсионеры отбили венок в патрульной полиции

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Пенсионеры отбили венок в патрульной полиции
Пенсионеры забрали силой венок в полиции. Фото depo.ua

В Днепре во время возложения цветов к памятнику генералу Ефиму Пушкину (военный генерал, прославился во время защиты Днепра от нацистов -Gazeta.ua), группа пенсионерок атаковала сотрудников полиции.

Отмечается, что активными участниками прошла на проспекте Дмитрия Яворницкого акции были представители запрещенной судом организации "Союза советских офицеров", сообщает "Информатор".

Полицейские пытались помешать возложение венка в виде звезды к памятнику. Отмечается, что лидер запрещенной организации Виктор Марченко вступил с ними в спор и угрожал перекрыть проспект. Его поддержали пожилые женщины с цветами, которым удалось прорвать заслон патрульных и помочь пронести венок к памятнику.

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В Киеве возле металлоискателей также собрались националисты из добровольческого движения ОУН. Их до середины не пускают. Полиция задержала мужчину возле металлоискателей возле метро Арсенальная. Он попытался прорваться внутрь. Полицейские заявили, что у задержанного было оружие. Его повезли в Печерский райотдел полиции. По непроверенным данным, задержанный - председатель общественной организации "Монолит" из города Бровары.

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