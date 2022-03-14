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понедельник, 14 марта 2022 09:15

Спецтема: Война России против Украины

От ночного авиаудара по Ахтырке погибли по меньшей мере трое людей

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От ночного авиаудара по Ахтырке погибли по меньшей мере трое людей
Фото: ГСЧС

В Сумской области в результате ночной авиабомбардировки Ахтырки погибли по меньшей мере трое мирных жителей.

Ахтырка - это форпост Украины. Ночью была бомбардировка частного сектора, жилых домов, заявил 14 марта городской голова Павел Кузьменко.

"Погибло по меньшей мере три человека, других еще не нашли", - сказал мэр.

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Кузьменко заметил, что его упрекают за видео разрушений, нанесенных врагом. В то же время он не снимает никаких стратегических объектов, только жилой сектор, чтобы засвидетельствовать, как российский враг "воюет" с гражданским населением.

"К сожалению сегодня пока нет защиты от авиаударов у всей страны. Все люди мира просят: дайте защиту, закройте небо над Украиной. Те летчики, которые бомбят город Ахтырку, должны знать, что они убивают мирное население", - добавил он.

Накануне оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности в Яворове во Львовской области. Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратово.

В результате обстрела 35 человек погибли. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале.

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