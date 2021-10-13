"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото

Прощание с музыкантом и актером Михаилом "Миськом" Барбарой началось в харьковском Свято-Дмитриевском храме Украинской греко-католической церкви. Провести покойного в последний путь приходят десятки людей. Приносят венки и цветы.

Фото: Ольга СТЕНЬКО

Мисько Барбара неожиданно умер дома 11 октября. Ему было 49 лет.

"Он вечером почувствовал себя плохо, приехала "скорая". Давление было в норме, легкие чистые. Поставили капельницу - стало легче. Ночь спал спокойно. Утром снова закружилась голова. После обеда стало хуже. Его последние слова были: "Посиди возле меня". И все. Вызвала "скорую". Но врачи уже ... констатировали", - говорит жена музыканта Светлана Олешко.

С Михаилом они прожили 15 лет.

"Он был абсолютно счастливым человеком. Имел море планов, идей, песен, театральных проектов. Хотел их воплотить с различными музыкантами. Был на взлете. Выгорания не было. Как-то так случилось, что у нас была серия встреч с друзьями. Николай Княжицкий приехал, Ирина Подоляк приходила. Он начал записывать блок о культуре, мы записали три программы. Две уже смонтированы. Все как один говорили, как он хорошо выглядит, в какой прекрасной форме. Мы были счастливы, - добавила Светлана.

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Священники начали править в церкви чин похорон. После этого Барбару похоронят на харьковском городском кладбище №2.

Михаил "Мисько" Барбара родился 14 ноября 1971-го во Львове. Отец - инженер, мать - библиотекарь. Окончил школу с углубленным изучением немецкого языка. Учился в местном университете им. Ивана Франко, на факультетах прикладной математики и филологическом. Посещал Свободный украинский университет в Мюнхене и школу документалистики Анджея Вайды в Варшаве. Работал музейным смотрителем, ведущим утреннего и ночного эфира радио "Люкс", артдиректором ночного клуба "Кукла" и художественной галерее "Волчок". В 1989 году он стал одним из основателей рок-группы "Мертвий півень". Был вокалистом до 2011 года. Группа записала 13 альбомов, становилась лауреатом фестивалей "Вывих" и "Червона рута". С 1998 года Михаил жил в Харькове. Был актером местного театра "Арабески".