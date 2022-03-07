Оккупированная Чаплинка вышла на митинг против захватчиков – те открыли огонь

В Чаплинке украинцы вышли на масштабный митинг против оккупантов. Фото: скриншот с видео

В Херсонской области жители устроили митинг против российских агрессоров. 7 марта жители временно оккупированного врагом поселка Чаплинка, граничащего с крымским полуостровом, вышли на улицы.

Очевидцы заявляют, что на акцию проукраинского протеста вышли более 3 тысяч человек. Они выкрикивали "Чаплинка – это Украина".

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Однако агрессоры остановили мирное шествие по стрельбе. Двое ранены, отмечает участник протеста Александр Посунько.

В Херсоне проходит акция протеста против российской оккупации. Местные жители устроили мирную акцию. Вышли на площадь Победы с украинскими флагами. Один из участников акции рассказал, что сначала люди стояли у кинотеатра "Украина". Потом подошли к ОГА. Там кричали оккупантам патриотические лозунги. Митинг устроили и в Новотроицком Херсонской области.