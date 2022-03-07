Оккупанты снова атаковали Харьков. Били по жилым домам

Документи одного із фашистів, які бомблять Харків. ФОТО: Цензор.НЕТ

Самолеты оккупантов снова атаковали Харьков ночью. Снаряды попали в жилые дома.

Пострадали дома горожан на Алексеевке, Северной Салтовке, Пятихатках и в районе тракторного завода, сообщает Штаб обороны Харьковщины.

Также снаряды кафиров зацепили рынки "Барабашово" и "1-й километр". О погибших или раненых пока официальной информации нет.

В соцсетях харьковчане рассказывают, что подобные сильные обстрелы города раньше не слышали.

При атаке на Харьков враг применял и артиллерию, сообщило "Суспільне Харків" в телеграмме.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.