Оккупанты обстреляли Овруч и Коростень

 
Ексклюзивы
1/5
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 1944
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 945
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 2844
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3286
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 369
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
Просмотров: 792
Неделя войны: кто из чиновников переметнулся на сторону оккупантов
Неделя войны: кто из чиновников переметнулся на сторону оккупантов
Просмотров: 1881
Каждый день украинцы выигрывают. Цена войны для Путина растет – что пишет о нас мировая пресса
Каждый день украинцы выигрывают. Цена войны для Путина растет – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 171
Электроэнергии из России или Белоруссии больше не будет. Это нам на пользу – эксперт
Электроэнергии из России или Белоруссии больше не будет. Это нам на пользу – эксперт
Просмотров: 639
Трибунал в Гааге для Путина и его круга: как происходит и когда ждать приговора
Трибунал в Гааге для Путина и его круга: как происходит и когда ждать приговора
Просмотров: 279
Фото
Все фото
14
17
5
9
5
Показали страшные последствия обстрела Николаева из &quot;Смерчей&quot;
Показали страшные последствия обстрела Николаева из "Смерчей"
Оккупанты обстреляли и обезобразили Сумщину: показали фото разрухи
Оккупанты обстреляли и обезобразили Сумщину: показали фото разрухи
Обращаются к НАТО и выгоняют захватчиков: как проходят митинги в украинских городах
Обращаются к НАТО и выгоняют захватчиков: как проходят митинги в украинских городах
Россияне ударили ракетами по Житомирской области: есть жертвы
Россияне ударили ракетами по Житомирской области: есть жертвы
Россия бросает на Чернигов неуправляемые бомбы - Чаус
Россия бросает на Чернигов неуправляемые бомбы - Чаус
Видео
Все видео
В Херсоне "гуманитарку" оккупантов встретили с украинскими флагами
В Херсоне "гуманитарку" оккупантов встретили с украинскими флагами
Уничтожено 275 единиц вражеской техники: последние новости из Николаева
Уничтожено 275 единиц вражеской техники: последние новости из Николаева
Одесскую и Черкасскую области возглавили боевые офицеры – указ
Одесскую и Черкасскую области возглавили боевые офицеры – указ
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
Херсон заполнила вражеская техника, оккупанты берут людей в плен
Херсон заполнила вражеская техника, оккупанты берут людей в плен
Интервью
1/5
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 2772
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 405
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 756
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2592
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6831
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 марта 2022
Просмотров: 468
Ті, хто тут
Вперше здається гріхом, що ти немолодий, а через те відсунутий на дальній край війни. Тут є радіо, й ти знаєш усе, що знають всі. Без цього було б ...
понедельник, 07 марта 2022 04:07

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты обстреляли Овруч и Коростень

  Комментировать
Оккупанты обстреляли Овруч и Коростень
Оккупанты обстреляли Овруч. Фото: МЧС Житомира

Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Житомирской области предоставила оперативную информацию по враждебному нападению на север области.

"Около 21:00 6 марта в г. Коростень в результате воздушного удара выбиты окна в трехэтажном здании ОШ №2. Погибших нет, 1 человек получил травмы. Для проведения поисково-спасательных работ привлечена 1 единица техники и 3 человека личного состава 8 ДПРЧ г. Коростень", сообщает служба в Facebook.

Приблизительно в это же время в г. Овруч Коростенского района также в результате воздушного удара разрушено здание Овручского центра занятости, полностью два двухэтажных жилых дома. Потерпели повреждения (выбиты окна, двери) несколько многоквартирных жилых домов.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены 2 единицы техники и 11 спасателей 12 ДПРЧ г. Овруч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне ударили ракетами по Житомирской области: есть жертвы

Во время поквартирного обхода бойцами ГСЧС с целью выявления пострадавших, в одной из квартир на 5-м этаже спасатели обнаружили пожилую женщину, которая находилась в шоковом состоянии, не могла двигаться и нуждалась в помощи. Спасатели вызвали на место происшествия экстренную медицинскую помощь, врачи нормализовали состояние женщины, от дальнейшей госпитализации она отказалась.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты обстреляли Овруч и Коростень». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кремль угрожает новым наступлением: назвали время и дату
Кремль угрожает новым наступлением: назвали время и дату 1 Просмотров: 63438
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным 1 Просмотров: 34419
В Киев следует особо опасная техника оккупантов - волонтеры
В Киев следует особо опасная техника оккупантов - волонтеры Просмотров: 25419
В России нашли &quot;козла отпущения&quot; за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы
В России нашли "козла отпущения" за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы Просмотров: 24098
Жители шести областей остались без газа
Жители шести областей остались без газа Просмотров: 21549
Другие регионы
Стадион ФК "Десна" в Чернигове пострадал во время авиаударов - фото
Стадион ФК "Десна" в Чернигове пострадал во время авиаударов - фото Просмотров: 189
Возле Херсона уничтожили авиапарк русского врага
Возле Херсона уничтожили авиапарк русского врага Просмотров: 5895
Показали страшные последствия обстрела Николаева из "Смерчей"
Показали страшные последствия обстрела Николаева из "Смерчей"
14
 Просмотров: 6165
Оккупанты обстреляли и обезобразили Сумщину: показали фото разрухи
Оккупанты обстреляли и обезобразили Сумщину: показали фото разрухи
17
 Просмотров: 1206
Нет ни одного коридора, чтобы переменить работников ЧАЭС – мэр Славутича
Нет ни одного коридора, чтобы переменить работников ЧАЭС – мэр Славутича Просмотров: 414
Больше всего комментируют
5
Помощник нардепа от ОПЗЖ восемь лет сливал ФСБ информацию об оборонке Украины
2
Обвал рубля: в России работники завода устроили масштабную забастовку
2
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
1
В окружении Путина раскол: западные санкции повлияли на российскую элиту – СНБО
1
Кремль угрожает новым наступлением: назвали время и дату
Голосов: 877
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть