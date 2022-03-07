Оккупанты обстреляли Овруч и Коростень

Оккупанты обстреляли Овруч. Фото: МЧС Житомира

Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Житомирской области предоставила оперативную информацию по враждебному нападению на север области.

"Около 21:00 6 марта в г. Коростень в результате воздушного удара выбиты окна в трехэтажном здании ОШ №2. Погибших нет, 1 человек получил травмы. Для проведения поисково-спасательных работ привлечена 1 единица техники и 3 человека личного состава 8 ДПРЧ г. Коростень", сообщает служба в Facebook.

Приблизительно в это же время в г. Овруч Коростенского района также в результате воздушного удара разрушено здание Овручского центра занятости, полностью два двухэтажных жилых дома. Потерпели повреждения (выбиты окна, двери) несколько многоквартирных жилых домов.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены 2 единицы техники и 11 спасателей 12 ДПРЧ г. Овруч.

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Во время поквартирного обхода бойцами ГСЧС с целью выявления пострадавших, в одной из квартир на 5-м этаже спасатели обнаружили пожилую женщину, которая находилась в шоковом состоянии, не могла двигаться и нуждалась в помощи. Спасатели вызвали на место происшествия экстренную медицинскую помощь, врачи нормализовали состояние женщины, от дальнейшей госпитализации она отказалась.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.