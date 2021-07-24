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суббота, 24 июля 2021 09:57

Одним - тепло, а другим - похолодание. Кому повезет с погодой

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Одним - тепло, а другим - похолодание. Кому повезет с погодой
Сегодня по всей стране ожидается комфортная температура. Фото: pexels.com

В Украине, 24 июля, во всех регионах ожидается теплая погода со средней температурой + 25°C и + 28°C. Возможна небольшая облачность, которая пройдет без осадков. Вероятность дождя есть лишь в Житомире. Холоднее всего - в Хмельницком.

Об этом сообщили в УНИАН.

На севере государства ожидается комфортная и солнечная погода + 25°C ... + 26°C. В Житомирской области возможны небольшие дожди. На остальной территории - переменная облачность, без осадков.

В западных областях + 23°C ... + 26°C, самая низкая температура - в Хмельницком. В центре Украины ожидается переменная облачность, местами - облачно с прояснениями. Воздух прогреется до + 25°C ... + 27°C. Осадков не будет.

На востоке + 27°C, лишь на крайнем востоке столбики термометров могут подняться до + 29°C. Похожая ситуация и на юге. Синоптики прогнозируют до + 28°C. В Крыму воздух максимально прогреется до + 26°C. Ожидается переменная облачность.

Ближайшую неделю в Украине будет теплая и дождливая погода. Столбики термометров в большинстве своем не будут переходить границу в +30°С. Жарче будет разве что на Юге. Там ожидают до +31°С.

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