Одесскую маршрутку подтопило из-за ливня: люди выплывали из автобуса

В Одессе затопило маршрутку с пассажирами. Фото: pixabay.com

В Одессе из-за ливня маршрутка с людьми заглохла в воде.

Инцидент произошел в Суворовском районе города, сообщает пресс-служба Главного управления ДСНС в Одесской области.

"Спасатели помогли людям выйти из маршрутки. К нам вызов не поступал, но они оказались в нужное время в нужном месте", - отметили в главке.

Автобус №146 попытался проехать по затопленной дороге и заглох в воде. Люди, выходившие из него, оказались более чем по пояс в воде.

Очевидцы обнародовали в социальной сети видео. Неподалеку от маршрутки автомобили стоят почти по крышу в воде. Люди предполагают, что водитель микроавтобуса надеялся на удачу - думал, что сможет проехать.

В ночь на 22 июля Одессу накрыл сильнейший ливень за последние восемь лет. Местами уровень воды доходил людям до пояса. Также в результате ливней в некоторых многоэтажках начало затапливать подъезды.