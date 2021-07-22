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четверг, 22 июля 2021 12:23

Одесскую маршрутку подтопило из-за ливня: люди выплывали из автобуса

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Одесскую маршрутку подтопило из-за ливня: люди выплывали из автобуса
В Одессе затопило маршрутку с пассажирами. Фото: pixabay.com

В Одессе из-за ливня маршрутка с людьми заглохла в воде.

Инцидент произошел в Суворовском районе города, сообщает пресс-служба Главного управления ДСНС в Одесской области.

"Спасатели помогли людям выйти из маршрутки. К нам вызов не поступал, но они оказались в нужное время в нужном месте", - отметили в главке.

Автобус №146 попытался проехать по затопленной дороге и заглох в воде. Люди, выходившие из него, оказались более чем по пояс в воде.

Очевидцы обнародовали в социальной сети видео. Неподалеку от маршрутки автомобили стоят почти по крышу в воде. Люди предполагают, что водитель микроавтобуса надеялся на удачу - думал, что сможет проехать.

В ночь на 22 июля Одессу накрыл сильнейший ливень за последние восемь лет. Местами уровень воды доходил людям до пояса. Также в результате ливней в некоторых многоэтажках начало затапливать подъезды.

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Дата
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