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пятница, 01 марта 2019 10:19

Не вернулись с Говерлы: разыскивают двух людей

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Не вернулись с Говерлы: разыскивают двух людей
Два человека потерялись во время туристического маршрута. Фото: outdoorukraine.com

Вчера на Закарпатье во время спуска с Говерлы потерялись двое туристов - мужчина и женщина. Спасатели узнали об этом около 20:00.

"Во время прохождения туристического маршрута группой туристов (спуска с г. Говерла в сторону долины Козмещик) Раховского района травмировалась туристка. Туристов двое, мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями города Одесса", - пишет пресс-служба ДСНС Закарпатской области.

Утром 1 марта спасатели сообщили, что все еще продолжают поиски. Ситуацию осложняет угроза схода лавин, крутые склоны, обледенение снежного покрова и отсутствие мобильной связи в месте проведения поисков.

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В российской республике Карачаево-Черкесия на лыжников сошла лавина. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. Трагедия произошла на горном хребте Дукка в районе горнолыжного курорта Архыз.

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01
марта

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