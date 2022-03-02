Настолько голодны, что полезли в дома – глава ОГА об оккупантах

В Сумской области российские оккупанты занимаются мародерством и грабежами.

В частности, наемники грабят людей и магазины в городе Тростянец, сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

"Мародерство врага набрало серьезных оборотов. Военные РФ голодны, они не только продолжают обносить продуктовые лавки, а уже лезут в дома к людям. Очень часто бывает, что заходят в дома, вытаскивают людей и забирают у них еду, одежду", - сказал он.

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По словам Живицкого, агрессоры ограбили магазин секонд-хенда, чтобы переодеться в гражданскую одежду.

"Подозреваем, что в нем они хотят вернуться назад, на свою родину", - добавил он.

Российские оккупанты захватили город Тростянец Сумской области. Завели туда тяжелую технику. Захватчики зашли тремя колоннами по разным сторонам. Пытаются прикрываться гражданскими.