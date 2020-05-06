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среда, 06 мая 2020 17:41

"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах

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С начала мая правительство разрешило открывать продовольственные рынки. Должны придерживаться ограничений: продавцам и покупателям должны мерить температуру, территория - дезинфицироваться, на входах стоять антисептики. Необходимо ходить в масках. Торговцы должны сидеть за защитными экранами и на расстоянии минимум в три метра друг от друга. На каждые 10 квадратных метров должно быть не более одного покупателя.

За соблюдением правил следят работники Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей. За нарушение рынок закроют на неделю, предпринимателей или администрацию оштрафуют.

В первые числа месяца рынки открылись далеко не во всех областных и районных центрах. Часть закрыты, потому что их администрации не могут гарантировать соблюдение карантинных требований власти. Другие готовятся к работе и будут запущены в ближайшие дня. Третьи еще ждут разрешения от Госспотребслужбы.

Автор: Виктория МАЙСТРЕНКО
  Возле рынка "Оболонь" в Киеве торгуют цветами. Сам базар закрыт
Возле рынка "Оболонь" в Киеве торгуют цветами. Сам базар закрыт

2 мая в 09:00 столичный рынок "Оболонь" закрыт. Возле него продавцы без масок торгуют рассадой и семенами. За воротами рынка ходят охранники.

В открытой палатке женщина продает рассаду цветов. Стоят от 15 до 35 грн. Говорить не хочет. Когда покупаю гацанию в горшке, становится любезной.

- Ее можно и в грунт пересадить, и в комнату занести. Расти будет и на балконе, и на улице, и в квартире. Она неприхотлива, - объясняет. - Говорили, что рынок откроют та где там.

Перед входом в рынок женщина поднимает роллет контейнера, ставит стол. Ложит веники, веревки, пластмассовые ведра.

Напротив павильон, аренда — 30 тысяч гривен. Чем там торговать? Золотом?

- С концом карантина наш рынок откроют, - говорит она. - Чтобы торговать сейчас нам такие условия поставили, что люди сказали: "Идите в ср*ку, будем ждать". Надо зарегистрироваться в Госспотребслужбе, а там заявления рассматривают 10 дней. Девушки начали заполнять их в электронном виде. Вопросы дебильные. Надо три высших образования, чтоб на них ответить.
За аренду двух мест плачу 4,5 тысячи гривен. Товар постоянно нужно вынимать и расставлять. Если бы сделали нормальные условия аренды, я бы себе магазин взяла. Там бы уже товар разложен был. И продавца не брала бы, сама б работала. Ведь какой бы он честный не был, а все равно мутят, крутят. Вот напротив павильон, аренда — 30 тысяч гривен. Чем там торговать? Золотом? Здесь был магазин с водкой, соками, водой, печеньем, но они съехали. Платили 35 тысяч аренды, а им сказали 60. Послали их и разъехались.

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- А веники такие по сколько? - спрашивает продавщицу женщина в темных очках.

- 50 гривен, были по 60. Их на 5 минут в горячую воду, они классные. Выбирайте любой, который на вас смотрит, - отвечает она.

На 6 мая в столице открылись пять рынков - "Демеевский", "Маяк", "Базар на Лесной", "Печерский" и "Владимирский". Остальные - еще не получили разрешений от Госспотребслужбы.

Продолжает работать и "Столичный". Этот рынок совсем не закрывали на карантин, так как с начала ограничений там придерживались санитарных норм: меряют температуру, у павильонов есть антисептики и одноразовые перчатки.

- Базар закрыт. Торговцы бегают туда-сюда, но за собой ворота запирают, - говорит 52-летняя Галина из Черкасс. 3 мая в маске и перчатках торгует овощами возле центрального рынка города.

Рядом разложили палатки другие предприниматели. Продают саженцы и сельскохозяйственные принадлежности. Многие покупатели ходят без масок.

Автор: Анна ОРЕЛ
  Центральный рынок Черкасс 3 мая так и не открылся
Центральный рынок Черкасс 3 мая так и не открылся

В Черкассах городская власть 1 мая расширила послабления - позволила гулять в парках, работать строительным, мебельным и канцелярским магазинам, мастерским по ремонту обуви, парикмахерским, летним площадкам кафе, цветочным лавкам, ритуальным бюро, компаниям по установке окон, дверей и ограждений.

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- Это неправильно, когда простой предприниматель не может работать, а гипермаркет "Эпицентр" не закрывается, - говорит городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, 45 лет. - Горожан возмущало, что не могут пойти в парк с ребенком. Мы восстановили социальную справедливость.

"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", - отреагировал на ослабление в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Владельцы боятся. Мэр позволил работать, но полиция может выписать штраф.

В поддержку городского главы Черкасс выступили мэры Львова и Ивано-Франковска - Андрей Садовой и Руслан Марцинкив.

Автор: Анна ОРЕЛ
  Возле главного черкасского рынка много людей торгуют рассадой
Возле главного черкасского рынка много людей торгуют рассадой

4 мая, несмотря на разрешение горсовета, большинство черкасских кафе и магазинов не открылись. Не заработали и продовольственные рынки. Пока закрыты и летние террасы ресторанов, кафе. В мэрии утверждают, что это вопрос времени и большинство бизнеса заработает через 3-4 дня.

- Работать до 11 мая не будем, - объясняет 23-летняя Алина Радченко, консультант в магазине одежды в Торговом центре "Любава". - Да и остальные магазины тоже. Владельцы боятся. Мэр позволил работать, но полиция может выписать штраф.

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Центральный продовольственный рынок в Полтаве заработал 1 мая. В первый день зафиксировали нарушений на 170 тыс. грн. Штраф наложили на администрацию. Базар закрыли.

На следующее утро работают только колбасные и молочные ларьки, которые оснащены холодильниками. Охранники пропускают к ним после измерения температуры.

На входе в мясной павильон стол с антисептиками. Внутри помещения пусто.

- Мяса не продаем. Только готовимся, - говорит 72-летний Николай Иванович. - Сделаем защитные экраны, закупим маски и очки. Как буду знать, что уже можно торговать - порежу свиней. Зараньше не хочу, мясо должно быть свежим.

Вблизи рынка работают несколько прилавков с овощами и рассадой. Продавцы боятся представляться. После штрафов страшно, объясняют.

Уйма товара на карантине испортилася. Тепличные огурцы выбросила

- Уйма товара на карантине испортилася. Тепличные огурцы выбросила, - говорит одна из продавщиц. - Картофель и лук в сарае берегли. Вышла торговать, когда помидоры созрели. А так и они в помойку бы полетели. Впрочем, людей мало. То боюсь, что могут тоже испортиться.

К прилавку подходит женщина в маске. Покупает килограмм помидоров. Продавщица грязными рукавицами поправляет маску. Начинает собираться.

- После обеда клиентов уже не будет, - объясняет.

3 мая утром большой базар в райцентре Гайсин Винницкой области не работает. Все три входа закрыты. До карантина рынок был открыт по четвергам и воскресеньям. За покупками съезжались люди из сел района и соседних райцентров.

У ворот топчется пенсионер с велосипедом в руках, представляется Евгением Михайловичем.

- Специально приехал с Кисляка, хотел купить с десяток молодых кур. Но, должен возвращаться ни с чем. Разве, что заеду в ветаптеку по дороге, - говорит.

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У центрального входа на табуретке уселась пожилая женщина, в руках держит живого петуха. На земле разложила георгины, в пакете кукуруза. Говорит, что пришла пешком из села Носовцы - в 15 километрах от райцентра.

Автор: Ирина МАМРИГА
  Большой рынок в райцентре Гайсин на Винниччине так и не открылся. До карантина работал два дня в неделю.
Большой рынок в райцентре Гайсин на Винниччине так и не открылся. До карантина работал два дня в неделю.

- Петух не надо? Красивый, молодой, весит 5 кило. Отдаю всего за 350 гривен, но могу немного уступить, - предлагает младшей женщине.

Петух не надо? Красивый, молодой, весит 5 кило

- Не надо тетя, - отвечает та. - Из деревни приехали купить свежей свинины. Завтра у сына день рождения, а у нас традиция в праздник шашлык жарить. Теперь придется в "АТБ" мясной полуфабрикат брать.

К рынку все время подходят люди в масках и сразу возвращаются назад.

- Думала, что в это воскресенье уже откроют продуктовые ряды, - говорит гайсинчанка Татьяна. - Я тоже здесь торгую одеждой. Уже не могу дождаться конца карантина, потому что денег нет. Хорошо, что дети немного помогают. А вообще, такой торговли, как раньше, уже не будет. Не знаю, как быстро директор рынка оборудует территорию в соответствии со всеми требованиями.

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4 мая Гайсинский малый рынок также закрыт. На территории женщина уносит с холодильников собственного киоска продукты. Боится, что до 11 мая испортятся, если будут перебои с электроснабжением.

До 22 мая правительство продолжило карантин в Украине. Его ослабят с 11 числа. Начнется первый этап снятия ограничений. Позволят гулять парками, заработают парикмахерские и салоны красоты, летние площадки кафе, стоматологии, музеи и библиотеки, предприятия бытового обслуживания населения. Принимать будут адвокаты и нотариусы. Заведения общественного питания смогут готовить еду и напитки на вынос. Разрешат тренироваться спортивные команды.
По состоянию на 6 мая в Украине коронавирус подтвердили в 13184 человек. Вылечились 2097 людей, умерло - 327. Больше всего больных в Черновицкой области - 1985.

Автор: Виктория МАЙСТРЕНКО, Ярослава БУРЯКОВСКАЯ, Анна ОРЕЛ, Ирина МАМРИГА
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