Надругались над мемориалом Героям Небесной Сотни

В городе Сосновка под Червоноградом сорвали банер з лицами Героев Небесной Сотни. Фото: "НЕОрадио"

В городе Сосновка у Червонограда Львовской поиздевались над мемориалом Героев Небесной Сотни. Неизвестные сорвали баннер с лицами и информацией о погибших в Революции Достоинства в ночь на 8 мая.

"Это что "любовь" к Украине, "уважение и почет" погибшим на Майдане во время Революции Достоинства, которые отдали свои жизни за светлое будущее наших детей и внуков? Боль и грусть окутывает сердце. Слава Украине!" - возмутилась в заметке на Facebook мэр Сосновки Ирина Харчук.

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Баннер находился в местном парке.

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