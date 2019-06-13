На военных захоронениях загорали люди

Несколько десятков человек во Львове обустроили "пляж" для загара на территории воинских захоронений у Лычаковского кладбища.

Об этом сообщил руководитель Художественного фонда им. Короля Данила Роман Гришкин на "горячую линию города Львова" в Facebook.

Автор: Роман Грицкив Львовяне загорают на территории воинских захоронений

"Это" пляж "на" Марсовом поле "(воинских захоронениях) у Лычаковского кладбища на ул. Мечникова. С целью предотвращения дальнейшего осквернения памяти погибших и умерших, а также повреждения их могил просим оградить данный объект и установить соответствующие таблицы", - написал пользователь в сообщении.

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Администратор "горячей линии города Львова" сообщил, что обращение направлено в Львовское коммунальное предприятия "Лычаковское кладбище". О результате заявителя сообщат позже. Сообщение на странице "горячей линии города Львова" вызвало резонанс среди горожан и пользователей соцсети.

Некоторых поражает, что люди не боятся энергетики, которая есть на кладбище. Другие не считают, что память погибших таким образом оскверняется.

"Люди используют свободное пространство, которого в городе не так много", - отметила одна из авторов.

"Марсово поле" - советский военный мемориал во Львове. Расположен на улице Мечникова, примыкает к Лычаковскому кладбищу. Изначально это место было частью военного кладбища воинов австрийской армии и союзников, павших в Первой мировой войне. Среди похороненных были немцы, украинцы, поляки, сербы, чехи, турки, боснийцы. В 1946-1947-х похороненных эксгумировали и на этом месте создали кладбище солдат Советской армии, павших во Второй мировой войне, и войск НКВД. Постепенно кладбище заполнили одинаковыми бетонными надгробиями. Официально считается, что число похороненных достигает 3491. В 1994-м в нижней части поля перезахоронены более 80 жертв советского террора с Замарстиновской тюрьмы. На "Марсовом поле" 9 мая ежегодно приходят горожане и представители различных политических сил, между ними часто происходят конфликты и столкновения.

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