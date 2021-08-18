На Сорочинскую ярмарку привезли для поклонения чудотворные иконы Божьей Матери

На Сорочинскую ярмарку, открывшие во вторник 17 августа в селе Большие Сорочинцы на Полтавщине, привезли чудотворные афонские иконы Божьей Матери.

Эти иконы постоянно находятся в Киевском Спасо-Преображенском соборе. В Большие Сорочинцы их привезли по приглашению руководительницы проекту "Сорочинская ярмарка" Светлана Свищева.

"Эти иконы проехали более 500 церквей Украины, побывали во многих больницах. Много было исцелений. На иконе Всецарица можно увидеть золотые и серебряные украшения. Их оставляют верующие в знак благодарности за чудо исцеления.", - рассказал Gazeta.ua председатель благотворительного фонда "Украина-Афон" Евгений Навара.

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Кроме иконы "Всецарица", в Сорочинцы привезли икону "Игуменья Святой горы" - покровительницу горы Афон и 20 монастырей, которые там находятся. А также икону "Троеручица", которая находится в сербском монастыре Хиландар на святой горе.

"Бог исцеляет перед этой иконой от болезней рук, ног, глаз, суставов. Здесь молятся также за благополучие", - говорит Евгений Навара.

Также привезли плащаницу Пресвятой Богородицы, которую сделали афонские старцы и подарили народа Украины. В специальной ткани у плащаницы завернута доля пояса Богородицы.

"Здесь молятся женщины, просят помощи в решении женских проблем. Например, забеременеть", - объясняет председатель благотворительного фонда.

Приложиться к иконам можно у пресс-центре торжища, недалеко деревянной церкви на территории ярмарки в течение всей недели до воскресенья.

Сорочинскую ярмарку в Украине возобновили с 1999 года. Леонид Кучма приезжал сюда в 2003 году. К нему трудно было пробраться через большое количество охраны. Виктор Ющенко посещал Сорочинку дважды. 2007 купил вышиванку и шесть кукол-мотанок. 2009-го прилетел на вертолете, приобрел специи в узбекских торговцев. Они подарили ему свой национальный костюм и нож. Виктор Янукович в 2010 году на Сорочинцах купил вышиванку, керамическую статуэтку-куму, картину леопарда из янтаря, докторскую колбасу и бочку для соления. В 2020-м организаторы сначала объявили даты проведения очередной ярмарки, а затем - о его отмене. Причина отмены, которую назвали - пандемия и карантинные ограничения.