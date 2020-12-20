На открытии главной елки города включили русский шансон: видео

В Одессе во время открытия новогодней елки возле городской мэрии на Думской площади включили русский шансон.

Соответствующее видео опубликовало издание Думская.

Во время торжественной части мероприятия перед собравшимися выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Салика, музыканты которого были одеты в Дедов Морозов.

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Уже после официальной части из музыкальных колонок на площади играл русский шансон.

Открытие елки было приурочено ко Дню Святого Николая. На западе собралась по меньшей мере сотня зрителей, многие - с детьми. Большинство из них, без защитных масок.

В Киеве во время торжественной церемонии открытия главной елки Украины на Софиевской площади загорелась гирлянда. Никто не пострадал.