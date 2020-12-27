В следующем году в Украине планируют установить как минимум 220 камер фиксации. Фото: АРnews

На Львовщине запускают систему автофиксации нарушений ПДД.

Так, с 30 декабря на автомобильной дороге Киев-Чоп заработают 3 камеры фиксации правонарушений. Об этом сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, камеры будут работать:

- на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск,

- на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка,

- на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.

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"Эти места были выбраны из-за обилия выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП.

В первый день запуска этой системы в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации зафиксировали 57 880 нарушений скоростного режима. Сейчас это количество уменьшилось в 5 раз, а также в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены эти камеры", - рассказал Билошицкий.

По его словам, в 2021 году на дорогах Украины хотят установить как минимум 220 камер фиксации. Сейчас они уже закуплены.

Мобильное приложение, благодаря которому можно оплатить штрафы за нарушение Правил дорожного движения, запустило Министерство внутренних дел. Также в государственном приложении "Штрафы ПДД" есть информация о размещении на карте камер автофиксации нарушений.