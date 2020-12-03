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четверг, 03 декабря 2020 23:57

На кривбасской шахте произошел обвал: есть пострадавшие

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На кривбасской шахте произошел обвал: есть пострадавшие
На шахте произошел обвал. Фото: РБК

В Кривом Роге произошел обвал на шахте "Терновская".

В результате обрушения породы пострадали двое работников шахты, сообщает Национальная полиция в Facebook.

Спасатели вытащили горняков из-под завалов, после чего их доставили в больницу. Правоохранители начали досудебное расследование.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью)", - отметили в полиции.

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Раньше в одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт. В результате трагедии погиб 52-летний грузчик торгового центра.

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