На ЧАЭС оккупанты пренебрегают требованиями радиационной безопасности - Денисова

На захваченной врагом ЧАЭС и в зоне отчуждения российские оккупанты нарушают требования радиационной безопасности. Фото: "РБК-Украина"

На захваченной врагом Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские оккупанты нарушают требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима.

Агрессоры бесконтрольно передвигаются и перевозят военную технику в зоне отчуждения и за ее пределы. Контролировать состояние ядерной и радиационной безопасности объектов на ЧАЭС сейчас невозможно. Это приводит к ухудшению радиационной обстановки на предприятии, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"По состоянию на 6 марта на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха, что привело к невозможности осуществления контроля над критичностью и рядом радиационных параметров в одном из помещений объекта", – отмечает она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские самолеты ведут обстрелы, прикрываясь ЧАЭС и ЗАЭС

Отсутствие контроля над функционированием ЧАЭС ставит под угрозу международную экологическую безопасность, добавляет Денисова.

"В соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда, подписанным как Украиной, так и РФ, к военным преступлениям отнесено умышленное нападение, когда известно, что оно станет причиной случайного широкого, долгосрочного и серьезного вреда окружающей природной среде, не сопоставимой с ожидаемым военным преимуществом", - отмечает она.

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь испытывают влияние радиации.