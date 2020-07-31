Мужчина подорвал гранату в компании: есть погибшие и раненые

На Черниговщине мужчина взорвал гранату во время совместного отдыха в компании.
В результате по меньшей мере 3 человека погибли. Также известно о еще одном раненом, сообщил в фейсбук председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.
Трагедия произошла около 21:00 30 июля. На месте работают следователи Национальной полиции.
Местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек - госпитализирован, - отметил Прокопенко.
Взрыв произошел во дворе дома, где отдыхала компания.
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Ранее, в результате взрыва мины на подконтрольной боевикам территории Луганской области - в Сорокин (ранее Краснодон) сильно пострадала молодая женщина.
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