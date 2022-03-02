Минус полковник – украинские военные уничтожили оккупанта из Мордовии

Украинские военные во время боев с оккупантами уничтожили российского полковника Виктора Исайкина. Ему было 40 лет.

О гибели захватчика написал в интернете глава российской республики Мордовия Артем Здунов.

"При выполнении боевой задачи погиб наш земляк, уроженец села Чукалы Виктор Исайкин. Ему было 40 лет. Кадровый военный, полковник", – написал Здунов.

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24 лютого о 4:00 ранку Росія напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах.

Верховна Рада запровадила на території України воєнний стан. Президент Володимир Зеленський віддав наказ ЗСУ завдавати максимальних втрат російським загарбникам.

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