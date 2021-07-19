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вторник, 20 июля 2021 10:35

Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы

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Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Мэра Львова Андрея Садового дважды за день пытались побить. Фото: dyvys.info

20 июля 2013 года на мэра Львова Андрея Садового дважды напали посреди площади Рынок.

Первый инцидент произошел около 18:00. Молодой человек спортивного телосложения подбежал к мэру и ударил кулаком в челюсть. Политик быстро среагировал и отвернулся от удара. Значительных повреждений не получил. Мэр сразу спрятался за стенами Ратуши, смыл кровь и вызвал полицию.

Второй раз нападающий подстерег чиновника в 22:30. Напал сзади, когда Садовый выходил из Ратуши, направляясь к машине. Ударил ногой в спину. На этот раз нападающего задержали правоохранители в штатском, которые были рядом.

Злоумышленником оказался 32-летний Тарас Копровський. Жил во Львове по ул. Панча, постоянной работы не имел. После первого нападения "Вконтакте" оставил сообщение: "Новый стиль Садовому по морде". В соцсети Копровського было много записей, которые критиковали политику мэра.

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"Я пытался с ним поговорить. Он не отвечает ни на один вопрос, свидетельств полиции не дает. На допросах ведет себя слишком спокойно, уверенно. Он ожидал, он знал, что голова еще в Ратуше. А когда его схватили и привезли в райотдел, то сразу появился адвокат. Это целенаправленное нанесение вреда, в его действиях я не увидел ни одной неадекватности или признаков аффекта", - рассказывал Садовый.

За несколько дней Галицкий райсуд разбирался в деле о нападении на мэра. Копровського посадили под домашний арест и приказали пройти курс лечения в психиатрической больнице. До этого он уже восемь раз находился в сумасшедшем доме.

Это не единственный случай, когда на Садового совершали нападение. Ночью 25 июля и 24 декабря 2014-го злоумышленники обстреляли дом мэра с противотанкового гранатомета РПГ-18. Семья политика не травмировалась. Однако пострадал дом. После первого обстрела Садовом пришлось выложить на ремонт 80 тыс. грн. После второй атаки в доме городского головы выбило окна и двери, частично повредило стену. В октябре 2015 года во двор чиновнику бросили гранату.

В селе Гнедин Киевской области пятеро неизвестных напали на мэра Броваров Игоря Сапожко, избили его и ограбили. Нападение произошло в доме чиновника 21 декабря примерно в 22:00.

Злоумышленники связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, забрали $10 тыс., а также ювелирные изделия

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Дата
20
июля

Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы

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