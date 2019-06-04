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вторник, 04 июня 2019 09:44

Мэра Одессы внесли в базу "Миротворца"

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Мэра Одессы внесли в базу &quot;Миротворца&quot;
LIGA.net Геннадий Труханов: мэра Одессы внесли в базу "Миротворца"

Мэр Одессы Геннадий Труханов оказался в базе "Миротворца". На сайте опубликовано его досье, российские паспорта, фотографии и провокационные высказывания.

Отмечается, что на человека с фамилией, именем, отчеством одесского мэра и такой же датой и местом рождения выдавались паспорта РФ, пишет rbc.

Первый паспорт получил в 2002-м, второй - 2003-м. В 2011-м обратился в российские госструктуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет. При этом в 2017-го оба паспорта были аннулированы из-за нарушения процедуры выдачи.

"Являются ли одним лицом данные граждане - мэр Одессы, человек, получивший паспорт в 2002-м, и человек, ставший гражданином РФ в 2003-м, - мы утверждать со стопроцентной уверенностью, конечно, не можем, но их данные полностью совпадают. И мы считаем, что это не просто совпадение", - говорится на сайте "Миротворца".

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В базу "Миротворца" добавили ще одного российского актера.

Михаил Галустян, известный благодаря ряду российских юмористический шоу, поехал в оккупированный Крыму

Также он участвовал в пропагандистских мероприятиях, имевших целью легализацию аннексии Крыма.

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04
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