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Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
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суббота, 01 мая 2021 21:57

Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
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Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена
Фото: Ольга Стенько
Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена
Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена
Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена
Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена

Вечером, 1 мая, в Полтаве начали освящать паски. Во всех православных храмах во дворах с 17:00 каждые 10-15 минут священники проходили и кропили святой водой пасхальные корзины горожан.

Корреспондент Gazeta.ua побывала в четырех полтавских храмах и предлагает фотоподборку.

В Полтавском Свято-Успенском кафедральном соборе ПЦУ в центре Полтавы у храма поставили скамейки.

Автор: Ольга Стенько
  Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена
Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена

Постоянно подходили люди, которые ставили корзины на скамьи, разворачивали вышитые полотенца, зажигали свечи. Сегодня людей было гораздо меньше, чем в докарантинные времена. Однако больше, чем в прошлом году.

За несколько метров по центральной улице - Спасская церковь РПЦ в Украине. Здесь пасхальные корзинки выставляли на каменный парапет.

Автор: Ольга Стенько
  Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена
Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена

Обычно здесь было настолько людно на Пасху, что люди ждали в очереди, чтобы получить место на парапете. А сейчас людей набралось на половину.

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Во дворе Свято-Серафимовского храма РПЦ в Украине в микрорайоне Сады - малолюдно. Десятка два людей раскладывали продукты.

Автор: Ольга Стенько
  Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена
Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена

Священник быстро окропил корзинки и людей водой.

В соседнем микрорайоне Свято-Покровский храм ПЦУ. Здесь вокруг церкви просторный зеленый сад.

Автор: Ольга Стенько
  Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена
Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена

Пахли фруктовые деревья и свежая трава, на которой прихожане расставляли пасхальные корзины. Кто-то становился на мостовой двора. Много людей юыло с маленькими детьми.

Паски в полтавских храмах освящали с вечера субботы до 22:00. После завершения ночной службы освящение начнется в воскресенье с 04:30 до 12:00

Великая Суббота является уникальным днем ​​церковного года, когда христиане вспоминают погребение Иисуса Христа. Хождение с плащаницей вокруг храма в Великую Субботу означает победное шествие Иисуса Христа адом и разрушения ада. Это единственная суббота в году, которая является днем ​​строгого поста.

В последнее время для удобства верующих во многих церквях святить паски начинают еще в субботу, а затем святят еще раз в воскресенье. Это удобно тем, что не нужно стоять в церкви всенощную или вставать рано в воскресенье, чтобы освятить паски.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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