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суббота, 25 июля 2020 13:15

Курортное Яремче засыпало градом
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Дорога в Яремче
Фото: Владимир Сорохманюк
Дорога в Яремче
Дорога в Яремче

В пятницу, 24 июля, горный курорт Яремче, что в Ивано-Франковской области, накрыли сильные дожди. Некоторые районы засыпал мощный град.

Непогода пришла в Прикарпатье после того, как объявили штормовое предупреждение. Больше всего града выпало в Яремче.

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Градопад продолжался около 25 мин. Соответствующие фото и видео в сети опубликовали местные жители.

В выходные в большинстве регионов Украины будет без осадков.

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