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четверг, 11 марта 2021 10:54

Крошечные олени замерзали в ледяной воде
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В селе Рашевка Полтавской области спасатели помогли местным спасти двух маленьких оленят.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Полтавщины.

Фото: ГСЧС в Полтавской области

"Бедные (оленята. - Gazeta.ua) бежали от стаи собак и провалились под лед. Хорошо, что рядом были неравнодушные люди. которые сами бросились на спасение и вызвали спасателей и лесников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что животных осмотрели и обработали раны, их забрать лесники. Отдохнув, оленята поднялись на ноги и отправились в лес.

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В городе Ирпень Киевской области команда спасения животных спасла лебедя из ледяной ловушки.

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