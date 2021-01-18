Краны за триллионы гривен: аграрный лицей опубликовал тендер на сумму в 14 бюджетов Украины

Самым дорогим тендером прошлого года в Украине стало объявление о закупке 15 комплектов смесителей для ванной и кухни.

Соответствующее объявление опубликовано на Prozorro.

Заказчик, государственное учебное заведение "Осипенковский профессиональный аграрный лицей" установил предмет закупки - смеситель HKS-101 для умывальника пластиковый, смеситель SOLONE для кухни 4F-B04, кран шаровой Solomon 1/2, фитинги PPR 2018, муфта с накидной гайкой.

Фото: prozorro.gov.ua

Заведение объявило ожидаемую стоимость закупки - 15 трлн 241 млрд 10 млн 140 тыс. 412 грн и 20 коп. Для сравнения, доходная часть бюджета Украины на 2021 год составляет 1 трлн 92 млрд 83 млн 254 тыс. 300 грн. - почти в 14 раз меньше.

На этом тендере были раскрыты предложения и даже объявлен победитель, он же - единственный участник ФЛП Кравченко Сергей Александрович. Он предложил цену в 10 млрд раз меньше - 1524,10 грн. По договору, поставку должен был совершить до 31 декабря 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн

Правда, выполнить обязательства не смог, поскольку договор разорвали. Причина, указанная в отчете по выполнению договора о закупке - "некорректная информация о закупке".

Почему ответственное лицо - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Соловей не увидела ошибку на этапе публикации договора, узнать не удалось. Указанный в объявлении номер не отвечает.

Программа поиска уязвимостей Prozorro Bug Bounty, запущенная электронной системой закупок Prozorro, переходит на денежное вознаграждение для "белых хакеров". За каждую уязвимость высокого уровня - Р1 - багхантер будет получать 2,8 тыс. грн, по Р2 - 1,4 тыс. грн, по Р3 - 840 грн. Уязвимости низкого уровня - Р4 и Р5 не будут вознаграждаться. Каждый багхантер будет получать баллы за найденные уязвимости. Рейтинг "белых хакеров" обновляется ежемесячно