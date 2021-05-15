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&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
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суббота, 15 мая 2021 20:53

"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
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15 мая в Полтаве попрощались с членами съемочной группы телеканала НТН, которые 13 мая, возвращаясь из съемки по редакционному заданию, попали в автокатастрофу и погибли на месте происшествия.

Журналисту Владимиру Непейпиво было 49 лет, а оператор Константин Худолей не дожил до своего 61-го дня рождения 9 дней.

Корреспондент Gazeta.ua побывала на похоронах и погибших коллег.

В Полтаве провели в последний путь двух журналистов канала НТН, погибших в автокатастрофе
Фото: Ольга Стенько
В Полтаве провели в последний путь двух журналистов канала НТН, погибших в автокатастрофе
В Полтаве провели в последний путь двух журналистов канала НТН, погибших в автокатастрофе
В Полтаве попрощались с журналистами телеканала НТН, погибшими в автокатастрофе
В Полтаве попрощались с журналистами телеканала НТН, погибшими в автокатастрофе

В полдень субботы возле областного морга Полтавы было людно. Родные, близкие и друзья погибших, коллеги по журналистскому цеху пришли отдать последние почести Владимиру и Константину.

Много цветов и слез - присутствующие не скрывали отчаяния от потери. Журналисты в разговорах упоминали, как работали с Константином и Владимиром, какими они были людьми. Здесь и там звучало: хорошие товарищи, высокие профессионалы, интеллигентные, любили людей и больше всего любили свои семьи.

"Знаю обоих давно. Работали в одном коллективе ТРК "Лтава". Оба - светлые и позитивные люди. Костя был очень интеллигентным в любых ситуациях. А Вова постоянно шутил. Объектом его шуток часто были молодые журналисты, мне тоже "досталось". Но всегда - по-хорошему, потом смеялись вместе", - вспоминает бывшая коллега, заместитель председателя Полтавской обласнои организации НСЖУ Елена Вахницкая.

Когда два катафалка стали рядом и для прощания открыли задние двери, чтобы можно было положить цветы на гроб, над площадкой прокатилась волна рыданий.

"Вова как живой. Только худой очень. Такой, вроде спит", - невысокая худощавая женщина старшего возраста вытирает слезы краем черной косынки, что как повязка покрывает голову.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве попрощались с журналистами телеканала НТН, погибшими в автокатастрофе
В Полтаве попрощались с журналистами телеканала НТН, погибшими в автокатастрофе

Владимира Непейпиво хоронят в гробу из темного полированного дерева с двойной крышкой. Верхняя часть открыта, видно лицо журналиста.

На катафалке рядом гроб красного дерева закрыт - Константин Худолей, сидевший во время аварии на заднем сидении "Тойоты", принял на себя основной удар грузовика, его тело сильно пострадало.

"Костичка, Костичек! Я хочу быть с тобой рядом. Еще хоть немножечко!" - рвется в салон микроавтобуса невысокая женщина в черно-белом костюме и плотном черном платке на голове.

Автор: Ольга Стенько
  Мать Константина Худолея Алла Дмитриевна очень тяжело переживает смерть сына
Мать Константина Худолея Алла Дмитриевна очень тяжело переживает смерть сына

Это мать Константина Худолея. Она очень тяжело переживает потерю сына. Неподалеку ее невестку, жену журналиста - Екатерину поддерживают близкие. Женщина едва держится - о смерти мужа узнала от друзей, которые прочитали сообщение в интернет-новостях.

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После недолгого прощания двери катафалков закрывают, ближайшие родные садятся рядом с гробами. Тела погибших везут в храмы.

Автор: Ольга Стенько
  Прощались с журналистом Константином Худолия в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в центре Полтавы
Прощались с журналистом Константином Худолия в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в центре Полтавы

Константина Худолея отпевают в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В небольшом пространстве церкви между каменными колоннами, от которых веет могильным холодом, расположились родственники и ближайшие друзья. Священник поет тропарь, в церкви тишина - слышно только как над куполом храма пролетает стая голубей.

В это же время в Свято-Успенском соборе, который стоит прямо напротив, на соседнем холме, проходят похороны Владимира Непийпива.

Автор: Ольга Стенько
  Прощались с журналистом Владимиром Непейпиво в Свято-Успенском кафедральном соборе в центре Полтавы
Прощались с журналистом Владимиром Непейпиво в Свято-Успенском кафедральном соборе в центре Полтавы

Чин погребения совершает лично архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор. В просторном помещении храма хорошая акустика. Пока владыка Федор читает молитву, на скамейке у входа трое мужчин пенсионного возраста обсуждают, как могла произойти авария.

"Вова отак стоял, или ехал, - показывает рукой мужчина, который сидит, двум другим, стоящим рядом. - А отак грузовик. Он их подцепил и потянул и даже не сразу остановився. Ты понимаешь, не было шансов".

После завершения похорон архиепископ Федор выступает с короткой проповедью. Делится воспоминаниями о погибшем журналисте, которого знал лично.

Автор: Ольга Стенько
  Чин похорона журналиста Владимира Непейпиво совершил в Свято-Успенском кафедральном соборе архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор
Чин похорона журналиста Владимира Непейпиво совершил в Свято-Успенском кафедральном соборе архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор

"С Владимиром я познакомился после начала российско-украинской войны на Донбассе. Он много делал, чтобы помочь нашим воинам защитникам. И снимал хорошие, профессиональные материалы. Он своими материалами помогал людям. Всегда выяснял и рассказывал правду. Таким образом - был всегда на стороне добра и боролся со злом", - сказал владыка Федор.

После отпевания присутствовующие прощаются с телом журналиста. Складывают горой букеты ярко алых роз и гвоздик, выражают слова искренней поддержки жене Екатерине и дочери Юлии.

Автор: Ольга Стенько
  Похоронили журналиста Владимира Непейпиво на кладбище села Затурино на окраине Полтавы
Похоронили журналиста Владимира Непейпиво на кладбище села Затурино на окраине Полтавы

Похоронили двух старых друзей и коллег в противоположных районах Полтавы. Константина - на старом городском кладбище, рядом с могилой отца. Владимира - на кладбище поселка Затурино.

Смертельная авария, в которой погибли журналисты телеканала НТН, произошла вблизи села Гайово на незавершенной участке автодороги Решетиловка - Днепр, которую строят по программе "Большая стройка". Хотя дорога не имеет разметки и не завершена, ею пустили движение транспорта.

Местные жители в соцсетях рассказывают, что разворот возле села - потенциально аварийный участок. Водители, которые последние дни проезжали ПВЗ это перекресток, сообщают о тяжелой дорожной ситуации, связанную с тем, что трасса заготовка и приспособлена для быстрого движения автомобилей.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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