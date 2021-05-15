"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками

15 мая в Полтаве попрощались с членами съемочной группы телеканала НТН, которые 13 мая, возвращаясь из съемки по редакционному заданию, попали в автокатастрофу и погибли на месте происшествия.

Журналисту Владимиру Непейпиво было 49 лет, а оператор Константин Худолей не дожил до своего 61-го дня рождения 9 дней.

Корреспондент Gazeta.ua побывала на похоронах и погибших коллег.

Фото: Ольга Стенько

В полдень субботы возле областного морга Полтавы было людно. Родные, близкие и друзья погибших, коллеги по журналистскому цеху пришли отдать последние почести Владимиру и Константину.

Много цветов и слез - присутствующие не скрывали отчаяния от потери. Журналисты в разговорах упоминали, как работали с Константином и Владимиром, какими они были людьми. Здесь и там звучало: хорошие товарищи, высокие профессионалы, интеллигентные, любили людей и больше всего любили свои семьи.

"Знаю обоих давно. Работали в одном коллективе ТРК "Лтава". Оба - светлые и позитивные люди. Костя был очень интеллигентным в любых ситуациях. А Вова постоянно шутил. Объектом его шуток часто были молодые журналисты, мне тоже "досталось". Но всегда - по-хорошему, потом смеялись вместе", - вспоминает бывшая коллега, заместитель председателя Полтавской обласнои организации НСЖУ Елена Вахницкая.

Когда два катафалка стали рядом и для прощания открыли задние двери, чтобы можно было положить цветы на гроб, над площадкой прокатилась волна рыданий.

"Вова как живой. Только худой очень. Такой, вроде спит", - невысокая худощавая женщина старшего возраста вытирает слезы краем черной косынки, что как повязка покрывает голову.

Автор: Ольга Стенько В Полтаве попрощались с журналистами телеканала НТН, погибшими в автокатастрофе

Владимира Непейпиво хоронят в гробу из темного полированного дерева с двойной крышкой. Верхняя часть открыта, видно лицо журналиста.

На катафалке рядом гроб красного дерева закрыт - Константин Худолей, сидевший во время аварии на заднем сидении "Тойоты", принял на себя основной удар грузовика, его тело сильно пострадало.

"Костичка, Костичек! Я хочу быть с тобой рядом. Еще хоть немножечко!" - рвется в салон микроавтобуса невысокая женщина в черно-белом костюме и плотном черном платке на голове.

Автор: Ольга Стенько Мать Константина Худолея Алла Дмитриевна очень тяжело переживает смерть сына

Это мать Константина Худолея. Она очень тяжело переживает потерю сына. Неподалеку ее невестку, жену журналиста - Екатерину поддерживают близкие. Женщина едва держится - о смерти мужа узнала от друзей, которые прочитали сообщение в интернет-новостях.

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После недолгого прощания двери катафалков закрывают, ближайшие родные садятся рядом с гробами. Тела погибших везут в храмы.

Автор: Ольга Стенько Прощались с журналистом Константином Худолия в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в центре Полтавы

Константина Худолея отпевают в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В небольшом пространстве церкви между каменными колоннами, от которых веет могильным холодом, расположились родственники и ближайшие друзья. Священник поет тропарь, в церкви тишина - слышно только как над куполом храма пролетает стая голубей.

В это же время в Свято-Успенском соборе, который стоит прямо напротив, на соседнем холме, проходят похороны Владимира Непийпива.

Автор: Ольга Стенько Прощались с журналистом Владимиром Непейпиво в Свято-Успенском кафедральном соборе в центре Полтавы

Чин погребения совершает лично архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор. В просторном помещении храма хорошая акустика. Пока владыка Федор читает молитву, на скамейке у входа трое мужчин пенсионного возраста обсуждают, как могла произойти авария.

"Вова отак стоял, или ехал, - показывает рукой мужчина, который сидит, двум другим, стоящим рядом. - А отак грузовик. Он их подцепил и потянул и даже не сразу остановився. Ты понимаешь, не было шансов".

После завершения похорон архиепископ Федор выступает с короткой проповедью. Делится воспоминаниями о погибшем журналисте, которого знал лично.

Автор: Ольга Стенько Чин похорона журналиста Владимира Непейпиво совершил в Свято-Успенском кафедральном соборе архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор

"С Владимиром я познакомился после начала российско-украинской войны на Донбассе. Он много делал, чтобы помочь нашим воинам защитникам. И снимал хорошие, профессиональные материалы. Он своими материалами помогал людям. Всегда выяснял и рассказывал правду. Таким образом - был всегда на стороне добра и боролся со злом", - сказал владыка Федор.

После отпевания присутствовующие прощаются с телом журналиста. Складывают горой букеты ярко алых роз и гвоздик, выражают слова искренней поддержки жене Екатерине и дочери Юлии.

Автор: Ольга Стенько Похоронили журналиста Владимира Непейпиво на кладбище села Затурино на окраине Полтавы

Похоронили двух старых друзей и коллег в противоположных районах Полтавы. Константина - на старом городском кладбище, рядом с могилой отца. Владимира - на кладбище поселка Затурино.

Смертельная авария, в которой погибли журналисты телеканала НТН, произошла вблизи села Гайово на незавершенной участке автодороги Решетиловка - Днепр, которую строят по программе "Большая стройка". Хотя дорога не имеет разметки и не завершена, ею пустили движение транспорта. Местные жители в соцсетях рассказывают, что разворот возле села - потенциально аварийный участок. Водители, которые последние дни проезжали ПВЗ это перекресток, сообщают о тяжелой дорожной ситуации, связанную с тем, что трасса заготовка и приспособлена для быстрого движения автомобилей.