Карантин в Украине: одна область отказалась от смягчения условий

Черновицкая область пока отказалась смягчать карантин. Фото: Униан

Черновицкая область приняла решение сохранить жесткие меры карантина, пока в других областях пошли на его смягчение.

В области продлили действие ограничений на работу магазинов и сферы услуг. Также тут запретили посещение детских и спортивных площадок. В общественных местах нельзя находиться без масок, запрещено проведение массовых мероприятий и предоставление стоматологических услуг, говорится в сообщении Черновицкой областной госадминистрации.

Запрет на движение пригородных автобусов и общественного транспорта в Черновцах также продлевается.

При этом в области разрешили работу кафе и ресторанам, но только на вынос или в режиме доставки. Также разрешили деятельность адвокатским и нотариальным бюро, кабинетам психологов и музеям.

Черновицкая область лидер по числу зараженных: тут подтвердили 2324 случая коронавирусной болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет

Напомним, что с 11 мая в большинстве украинских городов началось ослабление ограничительных мер.