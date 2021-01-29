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пятница, 29 января 2021 16:01

Каннабис, амфетамин, метадон - разоблачили сеть нарколабораторий
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Общая стоимость всех веществ составляет 120 млн грн
Фото: npu.gov.ua
Общая стоимость всех веществ составляет 120 млн грн
Общая стоимость всех веществ составляет 120 млн грн
Общая стоимость всех веществ составляет 120 млн грн
Общая стоимость всех веществ составляет 120 млн грн

На Харьковщине Нацполиция разоблачила 7 подпольных нарколабораторий.

Преступные группировки ликвидировали, а наркотики изъяли. Общая стоимость всех веществ составляет 120 млн грн, сообщили в пресс-службе Нацполиции

"В течение 4 суток полицейские ликвидировали 7 подпольных нарколабораторий, изъяли из незаконного оборота около 200 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, что составляет около 300 тысяч доз, а также свыше 3 тонны прекурсоров для их изготовления.

Среди изъятого, в частности, более 80 килограммов каннабиса, более 80 литров опия ацетилированного, более 30 килограммов психотропа альфа PVP, 4 килограммов амфетамина, а также 2,7 тысячи упаковок метадона и 2,5 тысячи упаковок сильнодействующего опиоидного препарата", - пишут в сообщении.

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Кроме того, правоохранители обнаружили два очага изготовления психотропа альфа PVP. Продукцию сообщники сбывали с помощью чат-бота в мессенджере.

"Другая группа наркоторговцев наладила сеть изготовления и сбыта метадона. Организатор, которая живет в столице, поставляла наркотики 2 сообщникам из Харьковской области. Они получали товар, фасовали и распространяли его на территории города путем закладок, а об их местонахождении сообщали лидеру наркобизнеса", - рассказали в полиции.

Наркотики распространяли 5 интернет-магазинов. Также сотрудники Нацполиции разоблачили 43 наркопритона. Задержали 16 человек и объявили 63 подозрения.

В Ровенской области мужчина устроил в гараже нарколабораторию. Каждую неделю он зарабатывал около 100 тыс. грн.

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