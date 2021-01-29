Каннабис, амфетамин, метадон - разоблачили сеть нарколабораторий

Фото: npu.gov.ua

На Харьковщине Нацполиция разоблачила 7 подпольных нарколабораторий.

Преступные группировки ликвидировали, а наркотики изъяли. Общая стоимость всех веществ составляет 120 млн грн, сообщили в пресс-службе Нацполиции

"В течение 4 суток полицейские ликвидировали 7 подпольных нарколабораторий, изъяли из незаконного оборота около 200 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, что составляет около 300 тысяч доз, а также свыше 3 тонны прекурсоров для их изготовления.

Среди изъятого, в частности, более 80 килограммов каннабиса, более 80 литров опия ацетилированного, более 30 килограммов психотропа альфа PVP, 4 килограммов амфетамина, а также 2,7 тысячи упаковок метадона и 2,5 тысячи упаковок сильнодействующего опиоидного препарата", - пишут в сообщении.

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Кроме того, правоохранители обнаружили два очага изготовления психотропа альфа PVP. Продукцию сообщники сбывали с помощью чат-бота в мессенджере.

"Другая группа наркоторговцев наладила сеть изготовления и сбыта метадона. Организатор, которая живет в столице, поставляла наркотики 2 сообщникам из Харьковской области. Они получали товар, фасовали и распространяли его на территории города путем закладок, а об их местонахождении сообщали лидеру наркобизнеса", - рассказали в полиции.

Наркотики распространяли 5 интернет-магазинов. Также сотрудники Нацполиции разоблачили 43 наркопритона. Задержали 16 человек и объявили 63 подозрения.

В Ровенской области мужчина устроил в гараже нарколабораторию. Каждую неделю он зарабатывал около 100 тыс. грн.