Как встречает Новый Год самый комфортный город Украины

С наступлением новогодних праздников Винница превращается в город тысячи огней. В центре традиционно ежегодно работает ярмарка, где можно попробовать глинтвейн, кофе и даже перекусить. Для детей установили аттракционы , а возле башни - сцену, где выступают местные коллективы.

19 декабря в центральном парке города открыли городскую елку.

Празднование новогодне-рождественских праздников уже происходит на трех главных локациях города: в Центральном парке, на Майдане Независимости и на Европейской площади. Собственно, Новый 2020 год жители и гости города будут отмечать – в самом сердце города – у Башни.

В этом году добавили новогоднюю почту. Она стоит возле башни. Каждый желающий может отправить открытки близким. Это абсолютно бесплатно. Однако, есть условия - отправить можно только 4 людям и за пределы Винницы.

Именно 31 декабря на Европейские площади в 23:30 начнется встреча 2020 года. На сцене возле башни праздник будет происходить в развлекательном формате вместе с группой "Пан Карпо".

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Винницкая елка установила национальный рекорд как самая высокая металлоконструкция, вращается вокруг своей оси. Ее высота 29 метров. На ее изготовление использовали 321 живое деревце, на приобретение которых потратили почти 196 тысяч. грн. Ее праздничный наряд в этом году обновили 150 золотистыми декоративными шишками длиной 60 см.