Как не набрать вес во время праздников — фитнес-тренер дает главные советы

Анастасия Герасимчук советует есть белковую пищу и пить воду на Новый Год. Фото: из собственного архива фитнес-тренера.

Винницкий фитнес-тренер Анастасия Герасимчук перед новогодними праздниками советует психологически настроить себя, чтобы не переедать и не набирать лишний вес. А майонез заменить сметаной.

"Переедание - одна из основных проблема среди людей. Особенно это чувствуется на новогодние праздники. Если вы это сделали - лучше не сидеть, а прогуляться, попить чаю и воду. Можно также украсить тарелку - тогда положить побольше вам не захочется", - добавляет Настя Gazeta.ua.

На блюдо лучше положить ровно столько, сколько съедите на празднике. На столе должны быть овощи, в них содержится клетчатка, которая подавляет аппетит. Из мяса лучше выбирать курятину, индейку. Белок на ужин очень полезен организму. Вместо майонеза, следует отдать предпочтение сметане. На новогоднем столе также уместными будут овощные салаты.

Можно съесть жирного и жареного, но в небольших дозах.

Лучше отказаться от трансжиров - маргарин, майонез и полуфабрикаты. Не стоит есть много быстрых углеводов - хлеба, макарон, риса и картофеля. Все эти продукты провоцируют быстрый выброс инсулина в крови и приводят к ожирению.

По словам фитнес-тренера, если человек умеет контролировать свой аппетит и не имеет проблем со здоровьем, ей не нужно ограничивать себя в еде.

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Употребление авокадо может помочь сбросить лишний вес. Для этого нужно съедать ежедневно минимум половину этого плода. Это растение имеет полезные жиры, останавливающие прыжки сахара в крови и останавливают скопления жира.