Известный телеведущий рассказал, чем его поразил самый комфортный город Украины

Евгений Синельников на местном рынке "Урожай". Фото: vinnytsianews.com

23 октября в сети выйдет новый выпуск тревел-шоу "Дома лучше!" от проекта "Орел и решка". В ней ведущий режиссер и Евгений Синельников с командой будут рассказывать о Виннице. Это второй сезон нового туристического шоу, которое посвятили именно украинским городам.

"Если сравнивать с украинскими городами, Винница - ухоженная. Понятно, что не в идеале. Есть вещи, которые нуждаются в доработке. Все, что сделано, оно в хорошем состоянии, за этим следят. Город состоит из сотен деталей, которые делают полную картину. Понятно, что Виннице трудно конкурировать с украинскими мегаполисами. Одессой, Харьковом, Киевом. Но Винница такая цаца, за которой ухаживают, заботятся здесь за нее. И это очень прикольно!", - говорит ведущий проекта Евгений Синельников, передает vinnitsa.info.

Винница это не провинция, она просто уникальная.

"Для Украины это большой город. Но оно изначально должно было быть провинциальным. Приезжая сюда... Вот были у Башни, смотришь, абсолютно европейская площадь. Современного, небольшого, но европейского населенного пункта. Вот бульвар на Космонавтов. Сначала реагируешь на "совковые" дома по бокам. Они отвлекают внимание. И когда спускаешься ниже видишь - строится новое помещение, скоро оно сдается в эксплуатацию и здесь будет еще круче. Рядом - современный арт-объект, Hi-tehc", - добавляет Синельников.

Мы не можем конкурировать с Монреалем, Парижем или Нью-Йорком. И при этом украинские города только формируются

Винница - живой город, потому что, например Манхэттен, уже не меняется. "Трамваи дают ощущение того, что ты не в Украине. Но трамваи это детали. Мы не можем конкурировать с Монреалем, Парижем или Нью-Йорком. И при этом украинские города только формируются. Должны делать свои города самобытными. Сейчас в Украине на наших глазах формируется страна. Ведь мы 20 лет были совсем иные. С каждым годом делается что-то интересное. Вот казалось, на одном месте когда-то был пустырь, а сегодня ресторан. Была просто река, теперь катаемся на гондоле. Не было ничего, появился бульвар с хорошей велосипедной дорожкой. Вот в Нью-Йорке приезжаешь, ходишь по Манхэттену, а он уже не меняется. А у нас живые города", - говорит Евгений.

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