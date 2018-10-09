Итальянцы построят мусороперерабатывающий завод на Волыни

Сейчас руководство ОТГ ищет технологию и инвестора, которые могли бы помочь преодолеть в Украине проблему мусора. Фото: zt.20minut.ua

Уже более полугода продолжаются консультации с итальянской фирмой Ompeco.

Эта компания заинтересована в строительстве мусороперерабатывающего завода на Волини. Про это в Facebook написала председатель Княгининивськои ОТГ Елена Твердохлеб.

Женщина возглавляет ОТГ, на территории которой расположено городская свалка Луцка.

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"Единственным действуем способом побороть проблему свалки может быть только строительство современного мусороперерабатывающего завода на основе европейских технологий. Специалистов в Украине практически нет. Именно поэтому наше общество становится инициатором рассмотрения этой проблемы на уровне области ", - отметила она.

Сейчас руководство ОТГ ищет технологию и инвестора, которые могли бы помочь преодолеть в Украине проблему мусора.

"Уже более полугода проходят встречи с представителями итальянской фирмы Ompeco, которая занимается строительством мусороперерабатывающих заводов в Европе и Канаде, технология которых построена на методе тления отходов и производства тепловой энергии. Мы полностью отвергли технологию сжигания, именно потому, что она несет угрозу как экологии, так и человеку ", - добавила Твердохлеб.

По результатам встречи изобретателя технологии Альберто Зухель и председателя ОГА Александра Савченко будет создана рабочая группа на уровне области для начала подготовки технического обоснования, а позже и проектирования завода.

Европейский банк реконструкции и развития и экологические фонды дадут 35 млн евро кредита на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов "Грибовичи".