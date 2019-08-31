"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."

В Виннице в кинотеатре "Родина" прошла премьера фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс". На презентацию ленты пришли актеры, воины ООС, военные и местные. Фильм основан на реальных событиях.

Зеленый зал на 120 кресел был полностью заполнен зрителями. На ленту пришли военные, волонтеры и местные.

"Цель фильма – показать, как происходили все события на самом деле, что чувствовали украинские герои. Хотя, реальная жизнь всегда отличается от художественных фильмов", - говорит Gazeta.ua участник иловайских событий Игорь Гевко. Муж снимался в массовке.

Над сценарием работал журналист Михаил Брыных. Он больше двух лет создавал его на основе материалов в прессе и реальных историй военных.

Кадр из украинского фильма "Иловайск 2014. Батальон Донбасс". Фото: Главред

Бюджет фильма — 33 миллиона гривен. Средства предоставили Госкино и Украинский культурный фонд.

"Съемки длились три месяца с перерывами. Мы должны все сделать за 60 дней, но была плохая погода. В Черниговской области, в Кировоградской, под Киевом и на Мариупольском полигоне", - рассказывает главный актер фильма Сергей Дзялик. В киноработе он играл коменданта Иловайска, русского офицера Рункова.

Во время просмотра "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" зрители не могли сдерживать слезы.

"От фильма идут мурашки. Слезы идут сами. Я не уязвима, но они сами рекой текут, - говорит Анна. Вытирает слезы салфеткой. - Такие фильмы должны показывать маленьким детям и взрослым, которые не знают, через какой ад проходят военные".

На фильм пришли винницкие военные части 3008. В 2014 году они принимают участие в антитеррористической операции на востоке.

Лента "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" вышла в украинский широкий прокат 29 августа 2019 года.



ТРЕЙЛЕР ФИЛЬМА



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В боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 бойцов, еще 40 пропали без вести, а 13 военных до сих пор находятся в плену. Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ в Иловайске составляют 366 бойцов. В то же время эксглава Генштаба Виктор Муженко заявлял, что добробаты потеряли в боях за Иловайск примерно 200 бойцов. Так, общие потери сил АТО под Іловайськом могут достигать 420 бойцов.