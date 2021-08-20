Харьковским чиновникам стоит готовиться к переменам - эксперт

После назначения Александра Скакуна и.о. главы Харьковской ОГА начались кадровые чистки местных чиновников.

Об этом на своей странице в Facebook пишет правозащитник Сергей Наумович.

"Назначенный в понедельник исполняющий обязанности глава областной харьковской госадминистрации Александр Скакун решил размашисто заняться кадровыми вопросами. Под раздачу попали как чиновники, так и Нацкорпyc в Харькове. Экс-председатель областного совета Артур Товмасян отправился на вольные хлеба. К тому же он получил подозрение в неправомерной выгоде и отправился на допросы НАБУ в Киев, а на его место была назначена 79-ю голосами (из 85) Татьяна Егорова-Луценко из СН. Почти единогласно, если не считать ПЄС, разумеется. Выходит так, что Банковая взяла под полный контроль харьковскую ОГА блицкригом", - пишет Наумович.

Он напомнил, что Александр Скакун с 2017 года работает на должности заместителя главы обладминистрации под началом трех руководителей Юлии Светличной, Алексея Кучера и недавно уволенной Айны Тымчук.

Также блогер упоминает некоего российско-украинско-израильского предпринимателя, который "прилетел в Харьков для лоббирования вопросов, связанных с выборами мэра Терехова". По словам правозащитника, олигарх не получил аудиенцию у нового губернатора, как рассчитывал.

"Похоже, что в Харькове меняются правила, а значит, что будет интересно", - подытоживает Сергей Наумович.