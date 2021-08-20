Харьковским чиновникам стоит готовиться к переменам - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 27
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Просмотров: 297
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Просмотров: 306
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Просмотров: 270
Мясо с антибиотиками: что произойдет, если потреблять такой продукт регулярно
Мясо с антибиотиками: что произойдет, если потреблять такой продукт регулярно
Просмотров: 432
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
1 Просмотров: 108
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
Просмотров: 549
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Просмотров: 198
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
Просмотров: 522
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
1 Просмотров: 567
Фото
Все фото
3
16
4
6
3
Заключенные из СИЗО обманули людей на 18 млн грн
Заключенные из СИЗО обманули людей на 18 млн грн
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
Нетрезвый водитель снес с обочины двух подростков и скрылся
Нетрезвый водитель снес с обочины двух подростков и скрылся
Ребенок за $60 тыс. Разоблачили схему продажи младенцев за границу
Ребенок за $60 тыс. Разоблачили схему продажи младенцев за границу
&quot;Дружбу&quot; с россиянами разбили за час
"Дружбу" с россиянами разбили за час
Видео
Все видео
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
Чиновника ОГА и его адвоката взяли под стражу - подробности
Чиновника ОГА и его адвоката взяли под стражу - подробности
Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды
Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды
Девушки-подростки жестоко подрались посреди улицы
Девушки-подростки жестоко подрались посреди улицы
Огромное дерево разбило людям балконы и окна
Огромное дерево разбило людям балконы и окна
Интервью
1/5
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 18
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1584
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 675
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2376
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1386
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
Просмотров: 54
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
пятница, 20 августа 2021 19:59

Харьковским чиновникам стоит готовиться к переменам - эксперт

  Комментировать
Харьковским чиновникам стоит готовиться к переменам - эксперт

После назначения Александра Скакуна и.о. главы Харьковской ОГА начались кадровые чистки местных чиновников.

Об этом на своей странице в Facebook пишет правозащитник Сергей Наумович.

"Назначенный в понедельник исполняющий обязанности глава областной харьковской госадминистрации Александр Скакун решил размашисто заняться кадровыми вопросами. Под раздачу попали как чиновники, так и Нацкорпyc в Харькове. Экс-председатель областного совета Артур Товмасян отправился на вольные хлеба. К тому же он получил подозрение в неправомерной выгоде и отправился на допросы НАБУ в Киев, а на его место была назначена 79-ю голосами (из 85) Татьяна Егорова-Луценко из СН. Почти единогласно, если не считать ПЄС, разумеется. Выходит так, что Банковая взяла под полный контроль харьковскую ОГА блицкригом", - пишет Наумович.

Он напомнил, что Александр Скакун с 2017 года работает на должности заместителя главы обладминистрации под началом трех руководителей Юлии Светличной, Алексея Кучера и недавно уволенной Айны Тымчук.

Также блогер упоминает некоего российско-украинско-израильского предпринимателя, который "прилетел в Харьков для лоббирования вопросов, связанных с выборами мэра Терехова". По словам правозащитника, олигарх не получил аудиенцию у нового губернатора, как рассчитывал.

"Похоже, что в Харькове меняются правила, а значит, что будет интересно", - подытоживает Сергей Наумович.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Харьковским чиновникам стоит готовиться к переменам - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Усик и Джошуа подписали контракт на бой

Казнили участников антиправительственного выступления

Самолет упал сразу после взлета. Погибли 154человека

Страны Варшавского договора вошли в Чехословакию

Самое читаемое
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 7902
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
 Просмотров: 7398
Ирина Федишин показала хрупкую фигуру на отдыхе в Болгарии
Ирина Федишин показала хрупкую фигуру на отдыхе в Болгарии
9
 Просмотров: 5805
Анастасия Приходько откровенно высказалась о концерте ко Дню Независимости
Анастасия Приходько откровенно высказалась о концерте ко Дню Независимости Просмотров: 3762
Сегодня день ангела отмечают популярные мужские имена
Сегодня день ангела отмечают популярные мужские имена
5
 Просмотров: 3645
Новости Харькова
Выборы мэра Харькова: в рекламе вбухуют десятки тысяч долларов
Выборы мэра Харькова: в рекламе вбухуют десятки тысяч долларов Просмотров: 126
Главой Харьковской ОГА стала экс-заместитель председателя облсовета
Главой Харьковской ОГА стала экс-заместитель председателя облсовета Просмотров: 333
Заключенные из СИЗО обманули людей на 18 млн грн
Заключенные из СИЗО обманули людей на 18 млн грн
3
 Просмотров: 873
Уволили главу облсовета, подозреваемого во взятке в 1 млн грн
Уволили главу облсовета, подозреваемого во взятке в 1 млн грн Просмотров: 126
В Харькове откроют зоопарк без клеток: будут пускать не всех
В Харькове откроют зоопарк без клеток: будут пускать не всех Просмотров: 342
Больше всего комментируют
8
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
5
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
5
Зеленский назвал Путина "слишком эмоциональным"
4
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
3
У Кличко воюют с картонными декорациями, но не видят хаотической застройки Киева - эксперт
Голосов: 127
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть