Голубые глаза весны - фото лесных первоцветов поражают воображение

С началом весны, когда сходит снег и воздух прогревается до плюсовых температур, в Украине расцветают первоцветы. Пока на деревьях набухают почки, лесные поляны превращаются в яркие пурпурно-голубые ковры из ряста и пролесков.

Одно из таких живописных мест - ландшафтный парк "Диканский" недалеко от города Диканька Полтавской области. Ландшафтный парк здесь создали в 1994 году, чтобы сохранить старые леса.

Интересные факты о подснежники Gazeta.ua рассказала доцент кафедры экологии и природопользования Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", кандидат биологических наук Наталья Смоляр.

Фото: Ольга Стенько

В дикой природе в Украине растут два вида подснежников. Двулистная пролеска распространена в смешанных лесах Лесостепи и на Полесье. Отличается тем, что ее цветки направлены вверх, а стебли имеют темно-красный окрас. В отдельных лесостепных районах Левобережья распространена пролеска сибирская, или поникшая. Имеет такое название, потому что цветок, когда раскрывается, направлен вниз, словно поникает. Ее стебли около луковицы окрашенные в желто-зеленый цвет.

Растения выбирают себе разные "компании". Пролеска двулистная, как и подснежник, выбирают граб, который приходит с запада. А пролеска сибирская любит дуб и липу, распространяющиеся с востока. На Полтавщине распространена именно пролеска сибирская.

"Мы оберегаем ее, ведь кроме лесостепи пролески сибирской больше нигде нет. Студентам рассказываю, что если отъехать в 300 километрах к Ичнянского национального природного парка, их надо еще поискать, таких цветов. Их называют "голубые глаза весны". Там ее замещает другой подобный вид - пролеска двулистная", - рассказала ученая.

Автор: Ольга Стенько Пролески поэтично называют "голубые глаза весны"

Луковичка пролеска на одном месте растет 30 лет. Если ее не нарушать и не менять окружающие условия, будет цвести ежегодно. Однако, массовые посещения лесов людьми способствуют уменьшению количества цветущих первоцветов. Чтобы уничтожить здоровое растение, не обязательно выкапывать луковицу - достаточно сорвать надземную часть, особенно - листья. Или даже потоптаться по ним. Повреждена луковица недополучает питательные вещества. За 1-2 года постепенно теряет способность цвести, а потом окончательно умирает.

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"Если ее сорвали или истоптали, то лишили возможности фотосинтезировать и накапливать полезные вещества в луковицу. Я уже не говорю о том, что не будет цветков и пчелы-опылители останутся голодными. И муравьев цветок не накормит. В подснежники семена имеют такие сочные элайосомы, которыми лакомятся муравьи, а потом разносят по всему лесу", - сказала Наталья Смоляр.

Автор: Ольга Стенько Наталья Смоляр (слева) со студентами Полтавской политехники не экскурсии в весеннем лесу

Элайосомы - это наросты на семенах, содержащие большое количество питательных веществ. Привлекают муравьев, которые приносят семена в гнезда, отгрызают у них элайосомы и затем выбрасывают семена из муравейника. Муравьи помогают пролескам распространяться - патерянные насекомыми семена укрепляется и прорастают. А еще семена, находится в муравейнике, защищенны от пожаров.

Пролеска - тенелюбивое растение, очень зависимое от освещения. Среди людей бытует мнение, что подснежники любят поляны и солнце. Поэтому, мол, надо вырубать деревья, чтобы они не мешали первоцветам. Но это ошибка.

Автор: Ольга Стенько "Там, где вытоптано, где условия освещения лучше, пролески, как правило, не выходят", - Наталья Смоляр

"Там, где вытоптано, где условия освещения лучше, подснежники, как правило, не выходят. Потому что когда летом будет сухая жаркая погода, надо, чтобы луковица не высыхала. Достаточно проредить и осветлить лес - и подснежники в нем исчезнут", - подчеркнула эколог.

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Среди весенних цветочных "дебютантов" и хохлатка - именно ее пурпурные соцветия оттеняют лазурь подснежников. Кое-где контрастными пятнами желтеют звездочки гусиного лука. Вдоль дорог и на более освещенных полянах цветет фиалка душистая. Цветения растений сопровождается тонкими ароматами.

Автор: Ольга Стенько Лазурь подснежников и пурпур хохлатки разбавляют желтые звездочки гусиного лука

"В весенней синузии (совокупность растений одного или подобных видов. - Gazeta.ua) все быстро меняется - через две недели расцветет ветреница лютичная, уже сейчас заметны ее цветочные бутоны", - добавила Наталья Смоляр.

Еколог акцентирует на бережном отношении к дикой природе на примере цветущих растений.

Автор: Ольга Стенько Наталья Смоляр представила собственную книгу "Радоваться весне, не срывая цветы", чтобы привлечь внимание к сохранению редких весенних растений Полтавщины

Собственную книгу "Радоваться весне, не срывая цветы" ученая представила в Диканьском ландшафтном парке. Издание рассказывает о редких и исчезающих видах весенних цветущих растений.

Оба вида пролески, хоть и не занесены в Красную книгу Украины, включены в перечень растений, охраняемых на уровне областей. Штрафы за уничтожение таких растений тоже предусмотрены. Если для краснокнижного растения за одну особь устанавливают штраф в 450 гривен, то за сорванные цветы из такого списка - 17 гривен.