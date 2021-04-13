Голубые глаза весны - фото лесных первоцветов поражают воображение

С началом весны, когда сходит снег и воздух прогревается до плюсовых температур, в Украине расцветают первоцветы. Пока на деревьях набухают почки, лесные поляны превращаются в яркие пурпурно-голубые ковры из ряста и пролесков.
Одно из таких живописных мест - ландшафтный парк "Диканский" недалеко от города Диканька Полтавской области. Ландшафтный парк здесь создали в 1994 году, чтобы сохранить старые леса.
Интересные факты о подснежники Gazeta.ua рассказала доцент кафедры экологии и природопользования Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", кандидат биологических наук Наталья Смоляр.
В дикой природе в Украине растут два вида подснежников. Двулистная пролеска распространена в смешанных лесах Лесостепи и на Полесье. Отличается тем, что ее цветки направлены вверх, а стебли имеют темно-красный окрас. В отдельных лесостепных районах Левобережья распространена пролеска сибирская, или поникшая. Имеет такое название, потому что цветок, когда раскрывается, направлен вниз, словно поникает. Ее стебли около луковицы окрашенные в желто-зеленый цвет.
Растения выбирают себе разные "компании". Пролеска двулистная, как и подснежник, выбирают граб, который приходит с запада. А пролеска сибирская любит дуб и липу, распространяющиеся с востока. На Полтавщине распространена именно пролеска сибирская.
"Мы оберегаем ее, ведь кроме лесостепи пролески сибирской больше нигде нет. Студентам рассказываю, что если отъехать в 300 километрах к Ичнянского национального природного парка, их надо еще поискать, таких цветов. Их называют "голубые глаза весны". Там ее замещает другой подобный вид - пролеска двулистная", - рассказала ученая.
Луковичка пролеска на одном месте растет 30 лет. Если ее не нарушать и не менять окружающие условия, будет цвести ежегодно. Однако, массовые посещения лесов людьми способствуют уменьшению количества цветущих первоцветов. Чтобы уничтожить здоровое растение, не обязательно выкапывать луковицу - достаточно сорвать надземную часть, особенно - листья. Или даже потоптаться по ним. Повреждена луковица недополучает питательные вещества. За 1-2 года постепенно теряет способность цвести, а потом окончательно умирает.
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"Если ее сорвали или истоптали, то лишили возможности фотосинтезировать и накапливать полезные вещества в луковицу. Я уже не говорю о том, что не будет цветков и пчелы-опылители останутся голодными. И муравьев цветок не накормит. В подснежники семена имеют такие сочные элайосомы, которыми лакомятся муравьи, а потом разносят по всему лесу", - сказала Наталья Смоляр.
Элайосомы - это наросты на семенах, содержащие большое количество питательных веществ. Привлекают муравьев, которые приносят семена в гнезда, отгрызают у них элайосомы и затем выбрасывают семена из муравейника. Муравьи помогают пролескам распространяться - патерянные насекомыми семена укрепляется и прорастают. А еще семена, находится в муравейнике, защищенны от пожаров.
Пролеска - тенелюбивое растение, очень зависимое от освещения. Среди людей бытует мнение, что подснежники любят поляны и солнце. Поэтому, мол, надо вырубать деревья, чтобы они не мешали первоцветам. Но это ошибка.
"Там, где вытоптано, где условия освещения лучше, подснежники, как правило, не выходят. Потому что когда летом будет сухая жаркая погода, надо, чтобы луковица не высыхала. Достаточно проредить и осветлить лес - и подснежники в нем исчезнут", - подчеркнула эколог.
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Среди весенних цветочных "дебютантов" и хохлатка - именно ее пурпурные соцветия оттеняют лазурь подснежников. Кое-где контрастными пятнами желтеют звездочки гусиного лука. Вдоль дорог и на более освещенных полянах цветет фиалка душистая. Цветения растений сопровождается тонкими ароматами.
"В весенней синузии (совокупность растений одного или подобных видов. - Gazeta.ua) все быстро меняется - через две недели расцветет ветреница лютичная, уже сейчас заметны ее цветочные бутоны", - добавила Наталья Смоляр.
Еколог акцентирует на бережном отношении к дикой природе на примере цветущих растений.
Собственную книгу "Радоваться весне, не срывая цветы" ученая представила в Диканьском ландшафтном парке. Издание рассказывает о редких и исчезающих видах весенних цветущих растений.
Оба вида пролески, хоть и не занесены в Красную книгу Украины, включены в перечень растений, охраняемых на уровне областей. Штрафы за уничтожение таких растений тоже предусмотрены. Если для краснокнижного растения за одну особь устанавливают штраф в 450 гривен, то за сорванные цветы из такого списка - 17 гривен.
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