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четверг, 19 августа 2021 16:18

Главой Харьковской ОГА стала экс-заместитель председателя облсовета

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Главой Харьковской ОГА стала экс-заместитель председателя облсовета
75 депутатов из 89 проголосовали за Татьяну Егорову-Луценко. Фото: facebook Татьяна Егорова-Луценко

Главой Харьковского областного совета стала заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" 37-летняя Татьяна Егорова-Луценко.

Ее избрали на внеочередной сессии по процедуре тайного голосования, сообщает пресс-служба облсовета.

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"В голосовании приняли участие 89 депутатов. Кандидатуру Татьяны Егоровой-Луценко поддержали 75 депутатов, девять - против, неиспользованных бюллетеней - 31, признаны недействительными - пять, испорченных - ноль".

Егорова-Луценко во время обсуждения ее кандидатуры назвала несколько приоритетных отраслей, которые нужно развивать.

"Необходимо навести порядок в области здравоохранения, внедряя менеджерский подход. Хранить и развивать промышленность, начиная с государственных предприятий и не забывая о коммунальном имуществе. Внимания требуют и агросектор, экология и IT", - говорят в пресс-службе.

Татьяна Егорова-Луценко - доктор юридических наук. Возглавляла Харьковское теруправление юстиции. В марте 2020 года баллотировалась в народные депутаты по 179-му округу в Харьковской области, но не прошла.

С августа 2020-го по апрель 2021 года находилась в должности первого заместитель председателя Харьковской ОГА. 25 октября 2020-го она была избрана депутатом Харьковского областного совета восьмого созыва. Впоследствии она возглавила фракцию "Слуга народа" в облсовете. Когда председателем Харьковского облсовета был избран Артур Товмасян, Егорова-Луценко стала его заместителем.

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