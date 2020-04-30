 
Ексклюзивы
1/5
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1377
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1179
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3312
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2331
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4752
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 873
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6165
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
5
23
21
5
6
Ferrexpo оказала помощь Детской городской больнице Полтавы
Ferrexpo оказала помощь Детской городской больнице Полтавы
Как в Полтаве провели пасхальные богослужения в условиях карантина
Как в Полтаве провели пасхальные богослужения в условиях карантина
Сумеречная зона: трассу в сторону Киева затянуло дымом
Сумеречная зона: трассу в сторону Киева затянуло дымом
Ferrexpo и ФК &quot;Ворскла&quot; передали помощь Полтавской областной больнице
Ferrexpo и ФК "Ворскла" передали помощь Полтавской областной больнице
Кофе-пауза:вВ областном центре запретили продавать напитки
Кофе-пауза:вВ областном центре запретили продавать напитки
Видео
Все видео
В Полтаве мужчина устроил ссору на кассе из-за железных монет
В Полтаве мужчина устроил ссору на кассе из-за железных монет
Головой об гранит: 8 марта родители посреди улицы избили несовершеннолетнюю дочь
Головой об гранит: 8 марта родители посреди улицы избили несовершеннолетнюю дочь
Зеленский на выписке в Новых Санжарах: Побудьте немного в Украине
Зеленский на выписке в Новых Санжарах: Побудьте немного в Украине
Женщине, бросавшей камни в Новых Санжарах, "стыдно только за мат"
Женщине, бросавшей камни в Новых Санжарах, "стыдно только за мат"
Девушка застрелила инструктора тира
Девушка застрелила инструктора тира
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2889
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1989
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1440
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3987
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 апреля 2020
Просмотров: 0
Та, що плакала
Є згадки, що ти їх хоч і не любиш, а не одчепишся. Вони давні й неясні, це й не пригода, а щось таке, наче рибина дивиться на тебе з того боку ...
четверг, 30 апреля 2020 15:44

Ferrexpo оказала помощь Детской городской больнице Полтавы
5

  Комментировать

Футбольный клуб "Ворскла" передал партию помощи от компании Ferrexpo для Детской городской больницы Полтавы
Футбольный клуб "Ворскла" передал партию помощи от компании Ferrexpo для Детской городской больницы Полтавы
Футбольный клуб "Ворскла" передал партию помощи от компании Ferrexpo для Детской городской больницы Полтавы
Футбольный клуб "Ворскла" передал партию помощи от компании Ferrexpo для Детской городской больницы Полтавы
Футбольный клуб "Ворскла" передал партию помощи от компании Ferrexpo для Детской городской больницы Полтавы

Вчера, 29 апреля, футбольный клуб "Ворскла" передал партию помощи от компании Ferrexpo для Детской городской больницы Полтавы.

"Мы передали более 40 наименований медицинских товаров, среди которых средства индивидуальной защиты - перчатки, халаты, очки, щитки, а также необходимые каждый день расходные материалы: капельницы, системы переливания крови. Мы находимся на постоянной связи с медицинскими учреждениями Полтавы и поэтапно закрываем оперативные потребности, закрывая целевые запросы", - отметили в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ferrexpo передала партию помощи медучреждениям Горишних Плавней

По словам Елены Ананевич, заведующей отделением раннего детства КП "Детская городская клиническая больница Полтавского городского совета", сейчас все медицинские работники нуждаются в помощи, чтобы продолжать борьбу с коронавирусной инфекцией Covid-19.

"Мы признательны компании Ferrexpo за товары медицинского назначения, которые помогут нам работать, а пациентам - выздоравливать", - добавила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ferrexpo и ФК "Ворскла" передали помощь Полтавской областной больнице

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой в свою очередь принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. компания произвела 10,5 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ferrexpo оказала помощь Детской городской больнице Полтавы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Выпустили сотый "Москвич-400"

Почти 30 лет назад выпустили последний немецкий "спутник"

Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover

На Донбассе началась операция Объединенных сил

Первый фильм длился менее шести секунд

"Я почувствовала жгучую боль, обернулась и увидела мужчину с залитым кровью ножом"

Хирург вырезал себе аппендицит

Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью

Американцы аннексировали пострадавшие от эпидемии острова

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 115991
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 96763
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 21951
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
39
 Просмотров: 21178
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 20224
Полтава
СБУ взялась за "чистки" постов пользователей соцсетей
СБУ взялась за "чистки" постов пользователей соцсетей
 Просмотров: 1089
СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов и вербовщиков
СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов и вербовщиков Просмотров: 603
Как в Полтаве провели пасхальные богослужения в условиях карантина
Как в Полтаве провели пасхальные богослужения в условиях карантина
23
 Просмотров: 1557
Сумеречная зона: трассу в сторону Киева затянуло дымом
Сумеречная зона: трассу в сторону Киева затянуло дымом
21
 Просмотров: 279
Ferrexpo и ФК "Ворскла" передали помощь Полтавской областной больнице
Ferrexpo и ФК "Ворскла" передали помощь Полтавской областной больнице
5
 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
5
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
3
"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"
2
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Голосов: 2979
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua