Ferrexpo оказала помощь Детской городской больнице Полтавы

Вчера, 29 апреля, футбольный клуб "Ворскла" передал партию помощи от компании Ferrexpo для Детской городской больницы Полтавы.

"Мы передали более 40 наименований медицинских товаров, среди которых средства индивидуальной защиты - перчатки, халаты, очки, щитки, а также необходимые каждый день расходные материалы: капельницы, системы переливания крови. Мы находимся на постоянной связи с медицинскими учреждениями Полтавы и поэтапно закрываем оперативные потребности, закрывая целевые запросы", - отметили в компании.

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По словам Елены Ананевич, заведующей отделением раннего детства КП "Детская городская клиническая больница Полтавского городского совета", сейчас все медицинские работники нуждаются в помощи, чтобы продолжать борьбу с коронавирусной инфекцией Covid-19.

"Мы признательны компании Ferrexpo за товары медицинского назначения, которые помогут нам работать, а пациентам - выздоравливать", - добавила она.

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Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой в свою очередь принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. компания произвела 10,5 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.