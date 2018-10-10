Фермер устроил торговлю капустой под стенами облсовета

 
Ексклюзивы
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1746
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1584
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 432
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1125
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2115
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 369
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2592
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 783
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9180
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3375
Фото
Все фото
9
5
30
16
11
Вышивки на листьях вошли в ТОП-5 лучшего украинского хендмейда
Вышивки на листьях вошли в ТОП-5 лучшего украинского хендмейда
ВСУ продемонстрировали полную готовность для учений с авиацией НАТО
ВСУ продемонстрировали полную готовность для учений с авиацией НАТО
Показали помещичье имение перед разграблением большевиками
Показали помещичье имение перед разграблением большевиками
Показали утварь уничтоженной деревянной синагоги
Показали утварь уничтоженной деревянной синагоги
Взорвался крупнейший в Украине арсенал боеприпасов
Взорвался крупнейший в Украине арсенал боеприпасов
Видео
Все видео
Служебному псу будут выплачивать пенсию кормом
Служебному псу будут выплачивать пенсию кормом
Интернет-пользователей удивило явление "доморощенного" торнадо
Интернет-пользователей удивило явление "доморощенного" торнадо
Пышногрудая блондинка стала моделью XL
Пышногрудая блондинка стала моделью XL
В частном зоопарке поселились милые птенцы пеликанов
В частном зоопарке поселились милые птенцы пеликанов
Человек создает уникальные работы под микроскопом
Человек создает уникальные работы под микроскопом
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1746
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2115
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 810
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1431
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5454
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1413
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 14:04

Фермер устроил торговлю капустой под стенами облсовета

  Комментировать
Автор: facebook
  Винницкий фермер в знак протеста начал торговать капустой под стенами облсовета
Винницкий фермер в знак протеста начал торговать капустой под стенами облсовета

Житель села Ксаверовка Винницкого района Михаил Мартынюк под стенами облгосадминистрации и облсовета попытался торговать капустой. За килограмм просил 4 гривны.

Мужчина говорит, что не может получить разрешение, чтобы продавать свой товар на "красных" ярмарках. К этому времени свою продукцию именно на таких рынках и сбывал, пишет "UA Винница".

"На" красные базары "нельзя взять специальные пропуска. Я обращался к Чижика Виталия в понедельник утром. Он мне сказал: "Вы вторые на очереди". Как дошло до дела получать пропуск - "Вас нет в списке". Прошлый год такое же было", - жалуется мужчина.

Фермер жалуется, что не знает куда сбыть выращенную капусту. В знак протеста Николай Мартынюк решил принести свой товар под здание Винницкого облсовета и ОГА и продавать ее там. Через несколько минут у него даже появились покупатели.

Автор: facebook
  Винницкий фермер в знак протеста начал торговать капустой под стенами облсовета
Винницкий фермер в знак протеста начал торговать капустой под стенами облсовета

Однако простояв под админзданием полчаса Михаил оставил свою продукцию небом и пошел к Винницкой райгосадминистрации требовать разрешение на продажу капусты на "красных" рынках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дотации - важный фактор поддержки агробизнеса - эксперт

Заместитель председателя РГА Олег Бегус говорит, что на сельхозярмарке количество мест ограничено.

- На каждый рынок нам письмом департамента межрегионального сотрудничества и развития указывается количество мест, которые мы вправе предоставить. Нам вот на прошлый базар доказали 26 торговых точек. При том, что у нас в районе сельхозпроизводителей более 140. Понятно, что не все могут попасть ", - пояснил чиновник.

В райгосадминистрации добавляют, что смогут включить Михаила Мартынюка в список тех, кто может торговать на "красном" рынке лишь в следующем году. Фермер же говорит, если этого не произойдет, повторит акцию протеста.

Сегодня овощи стоят в среднем вдвое дороже, чем осенью прошлого года. Они дорожают из-за сокращения площадей и плохих погодных условий.

Картофель - единственный овощ, который по сравнению с прошлым годом подешевел на 40%. Цены колеблются от 2 до 3,5 грн за кг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фермер устроил торговлю капустой под стенами облсовета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии

Четырех из пяти победителей Мохаммеда Али воспитал один тренер

Город остался без медиков - землетрясение разрушило больницу

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 104809
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 90491
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 79305
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 61705
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 Просмотров: 59737
Винница
Полиция взялась за дело хищения денег при реконструкции Киевского моста
Полиция взялась за дело хищения денег при реконструкции Киевского моста Просмотров: 1251
По всему городу установили прокат комфортных велобайков
По всему городу установили прокат комфортных велобайков
 Просмотров: 486
Солдата-срочника убило током
Солдата-срочника убило током Просмотров: 495
Пожизненно заключенного несколько суток пытали в тюрьме
Пожизненно заключенного несколько суток пытали в тюрьме Просмотров: 1665
Вышивки на листьях вошли в ТОП-5 лучшего украинского хендмейда
Вышивки на листьях вошли в ТОП-5 лучшего украинского хендмейда
9
 Просмотров: 1431
Больше всего комментируют
27
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
7
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
7
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
4
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 644
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua