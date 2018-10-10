Фермер устроил торговлю капустой под стенами облсовета

Автор: facebook Винницкий фермер в знак протеста начал торговать капустой под стенами облсовета

Житель села Ксаверовка Винницкого района Михаил Мартынюк под стенами облгосадминистрации и облсовета попытался торговать капустой. За килограмм просил 4 гривны.

Мужчина говорит, что не может получить разрешение, чтобы продавать свой товар на "красных" ярмарках. К этому времени свою продукцию именно на таких рынках и сбывал, пишет "UA Винница".

"На" красные базары "нельзя взять специальные пропуска. Я обращался к Чижика Виталия в понедельник утром. Он мне сказал: "Вы вторые на очереди". Как дошло до дела получать пропуск - "Вас нет в списке". Прошлый год такое же было", - жалуется мужчина.

Фермер жалуется, что не знает куда сбыть выращенную капусту. В знак протеста Николай Мартынюк решил принести свой товар под здание Винницкого облсовета и ОГА и продавать ее там. Через несколько минут у него даже появились покупатели.

Автор: facebook Винницкий фермер в знак протеста начал торговать капустой под стенами облсовета

Однако простояв под админзданием полчаса Михаил оставил свою продукцию небом и пошел к Винницкой райгосадминистрации требовать разрешение на продажу капусты на "красных" рынках.

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Заместитель председателя РГА Олег Бегус говорит, что на сельхозярмарке количество мест ограничено.

- На каждый рынок нам письмом департамента межрегионального сотрудничества и развития указывается количество мест, которые мы вправе предоставить. Нам вот на прошлый базар доказали 26 торговых точек. При том, что у нас в районе сельхозпроизводителей более 140. Понятно, что не все могут попасть ", - пояснил чиновник.

В райгосадминистрации добавляют, что смогут включить Михаила Мартынюка в список тех, кто может торговать на "красном" рынке лишь в следующем году. Фермер же говорит, если этого не произойдет, повторит акцию протеста.

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