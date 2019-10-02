Дорожники объяснили, для чего устанавливают дополнительные видеокамеры на дорогах

В Винницкой области увеличили количество полицейских автопатрулей для профилактики дорожно-транспортных происшествий. Планируется установка на автодорогах области 80 камер видеонаблюдения.

"С 1 октября больше автопатрулей появилось на трассе М-12 и на участках дорог в направлении Могилев-Подольского. Также планируется усилить контроль за пассажироперевозчиками", - сообщают на сайте ГУНП в Винницкой области.

За восемь месяцев, несмотря на уменьшение количества ДТП с пострадавшими (с 438 в прошлом году до 414 в текущем), увеличилось количество погибших.

Автор: Патрульная полиция Винницкой области На автодорогах Винницкой области планируют установить 80 видеокамер и усилили патрулирование

"В этом году в авариях погибли 95 человек (в прошлом году было 83 погибших). Кроме этого, в ДТП травмировались 537 человек, в том числе 84 ребенка. За 8 месяцев 2019 года в Винницкой области произошло семь крупных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек, а 41 человек травмировалась. Основными причинами аварий в 2019 году стали несоблюдение дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение безопасной скорости движения, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и нарушение правил проезда перекрестков", - говорится в сообщении.

Автор: Патрульная полиция Винницкой области На автодорогах Винницкой области планируют установить 80 видеокамер и усилили патрулирование

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Проезд для иностранцев по дорогам Украины планируют сделать платным . Ведь они не всегда покупают акцизы и получается не совсем справедливо в отношении наших автомобилистов, которые платят акциз. Например, в Украину заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячу километров по нашим дорогам и ничего за это не платит.