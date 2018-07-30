Дорогой педагог: проректор требовал взятку в размере 300 тыс. грн.

Автор: od.gp.gov.ua Проректор требовал взятку в размере 300 тыс. грн.

Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления защиты экономики органов полиции в области и следователями ГУНП в области разоблачили на взятке чиновника одесского государственного университета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Одесской области.

По данным ведомства, один из проректоров вуза требовал неправомерную выгоду в сумме 310 тыс. Грн от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.

"В понедельник, 30 июля, во время передачи первого транша в сумме 62500 грн педагога разоблачили правоохранители в его рабочем кабинете", - пишет пресс-служба.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расследование попытки дать взятку: Супрун заявляет о саботаже

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали в Одессе врачей, которые брали взятки за написание справок. Спецоперацию провели в здании Суворовского межрайонной филиала Одесского областного центра медико-социальной экспертизы