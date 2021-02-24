Добкин заявил, что готовится рейдерский захват "Барабашово"

Михаил Добкин считает, что в результате действий городских властей без работы и средств к существованию могут остаться несколько десятков тысяч харьковских семей

Михаил Добкин 23 февраля в своем телеграмм-канале выступил против, как он утверждает, "рейдерского захвата ТЦ "Барабашово".

"Детально изучив, что предлагают принять депутатам в разделе земельных вопросов, пришел к выводу, что готовится рейдерский захват ТЦ "Барабашово", - отметил политик.

Добкин также считает, что в результате действий городских властей без работы и средств к существованию могут остаться несколько десятков тысяч харьковских семей.

Пророссийский политик отдельно призвал депутатов Харьковского горсовета воздержаться от решений, которые будет сложно исправить.

"Обращаюсь к городским депутатам. Вы внимательно изучите документы, хорошо все взвесьте, подумайте о тех, кто там работает, и не дайте себя обмануть. Над вами временные люди. Их с Харьковом мало что связывает. У них даже жилья в городе нет. Потом извиняться будет поздно", - резюмировал Добкин.