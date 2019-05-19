День семьи: как в Одессе отгуляли праздник

Фото: Odessa.online

Вчера, 18 мая, в Одессе ко Дню семьи провели "Семейный фестиваль".

В центре города состоялся марш за традиционные семейные ценности, пишет Odessa.online.

Более 500 человек прошли колонной от Греческой площади через Дерибасовскую к памятнику Дюку де Ришелье.

Участники несли плакаты и выкрикивали лозунги в поддержку семейных ценностей.

Также в рамках фестиваля на Приморском бульваре открыли ярмарку с фуд-кортами и развлекательными зонами для детей.

В Украине появился новый праздник - день отца. Указ об установлении праздника подписал президент Петр Порошенко. Теперь день отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.