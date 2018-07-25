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четверг, 26 июля 2018 19:40

Черно-бурая лиса, змеи и шиншиллы - человек создал дома необычный зоопарк
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Винницкая область: предприниматель создал дома контактный зоопарк с удивительными животными
Фото: фото предоставлено Александром Автуховым
Винницкая область: предприниматель создал дома контактный зоопарк с удивительными животными
Винницкая область: предприниматель создал дома контактный зоопарк с удивительными животными
Винницкая область: предприниматель создал дома контактный зоопарк с удивительными животными
Винницкая область: предприниматель создал дома контактный зоопарк с удивительными животными

В селе Казатин Козятинского района Винницкой области Александр Автухов создал контактный зоодворик. Любой из посетителей может животное погладить, взять на руки или покормить.

Зоопарк обустроил в собственном дворе около своего дома. С женой построили вольеры для животных и в течение года покупали животных. Преимущественно их искали по интернету и через знакомых.

"Наиболее активные еноты. Есть двух мальчиков и девочку. Их есть везде. Залезают в такие места, что даже не догадаешься об этом. Поэтому мы их держим билльшисть времени в клетках. Хищники как-никак. Очень активны. Любят людей. Не было случаев, чтобы кусались", - говорит Александр Автухова.

В зоопарке есть овцы, пони, декоративные козы, кролики, шиншиллы, морские свинки, ястреб, енотовидные собаки, поросята, гадюки. Имеют также африканских ежиков и канареек. Уже купили черно-бурую лису.

"Покупаем животных малыми, чтобы приучались к людям. Ни были дикими. Мы с ними говорим. Они требуют много любви, внимания и ласки. Некоторых называем именами, - добавляет предприниматель. - Уже строю новые вольеры. Мечтаю купить много попугаев, чтобы летали целыми стаями".

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Зоопарк Crocodile Park в городе Давао на Филиппинах предлагает клиентам воспользоваться услугами питона-массажиста.

На опубликованном в сети видео бирманский питон-альбинос ползает по телу женщины, выполняя прохладный освежающий массаж. Один сеанс стоит 100 Писо - около $ 2

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Автор: Gazeta.ua
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