Богослову отрезали руку и язык за выступления против еретиков

Максим Исповедник при жизни был известным богословом и монахом. Написал много книг о христианстве. ФОТО: rivne.church.ua

Сегодня церковь чтит память преподобного Максима Исповедника, родившегося в 580 году в Константинополе – ныне турецкий Стамбул. Святой при жизни был известным богословом и монахом.

Подробная биография преподобного малоизвестна. В христианских книгах указывается, что он родился в аристократической верующей семье. С юности изучал философию, грамматику, риторику.

Благодаря знаниям, Максим стал первым секретарем византийского императора Ираклия, правившего с 610 по 641 год. Через три года преподобный покинул придворную службу, потому что император опасался арабско-иранского вторжения и стал искать поддержки у египетских и сирийских христиан-еретиков. Они были монофелитами – считали, что Иисус Христос имеет две природы: человеческую и божественную, но волю только одну – божественную.

В 632 году святой Максим переселился в город Карфаген в Северной Африке. Под присмотром будущего Иерусалимского патриарха Софрония, он начал изучать духовные произведения и труды знатных богословов. После этого стал еще больше выступать против монофелитов.

В 649 году Максим находился в Риме и принял участие в церковном Соборе, который созвал папа Мартин I. На нем епископы осудили монофелизм и подвергли анафеме его защитников. Однако уже через три года учению монофелитов поверил император Констанс II и приказал арестовать святого Максима и папу римского Мартина. Обоих обвинили в ереси и подвергли пыткам. После этого Исповедника сослали во Фракию – так называлась историческая территория, где сейчас находятся Греция, Болгария, Турция.

В 662 году святого Максима вернули в Константинополь и снова судили. Его подвергли жестоким издевательствам – отрезали язык и правую руку, чтобы не мог больше говорить и писать. Остальную жизнь преподобный доживал в тюрьме. Умер в 663 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настал год Черного Водяного Тигра: какие проблемы и радости он принесет людям

Также сегодня чествуют преподобного Максима Грека – христианского публициста и переводчика.

Святой родился в XV веке. в Греции. Повзрослев – стал странствовать по миру, а потом – принял монашество. Всю жизнь переводил разные христианские произведения. Скончался в 70 лет.

Вчера христиане вспоминали преподобного Евфимия Великого, родившегося ориентировочно в 377 году. В молодом возрасте стал священником, а в 30 лет тайком отправился в Иерусалим. Там начал жить отшельником. Вскоре возле него начали селиться другие монахи. Святой Евфимий скончался в 97 лет.